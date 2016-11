Weltpremiere auf der SEMA: Ford Performance enthüllt den rennfertigen Ford Mustang GT4

MustangGT4FordPerformance. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6955 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Ford-Werke GmbH" Bild-Infos Download

Köln/Las Vegas, USA (ots) -

- Ford präsentiert komplett neu entwickelten Rennwagen für den weltweiten Motorsporteinsatz in der GT4-Kategorie - Rennfertiger Ford Mustang GT4 basiert auf dem erfolgreichen Ford Shelby GT350R-C, dem aktuellen Meisterauto aus der Continental Tire SportsCar Challenge - Vielfältige Einsatzgebiete in attraktiven Rennserien rund um den Globus, darunter die IMSA Continental Tire SportsCar Challenge (GS-Kategorie), die Pirelli World Challenge (GTS/G4) sowie die GT4 European Series - Vom Antrieb bis hin zum Fahrwerk profitieren Kundenteams von zahlreichen rennsporterprobten Technologien

Mit dem komplett neu entwickelten Ford Mustang GT4 hat Ford Performance im Rahmen der SEMA Show (Specialty Equipment Market Association) ein rennfertiges Einsatzfahrzeug präsentiert, mit dem Kundenteams weltweit in zahlreichen Rennserien an den Start gehen können. Hierzu zählen neben der IMSA Continental Tire SportsCar Challenge unter anderem die Pirelli World Challenge sowie die GT4 European Series. Ford Performance entwickelte den von einem 5,2-Liter-V8 befeuerten Rennwagen in Kooperation mit Multimatic Motorsports. Als Basis dient dabei der Ford Shelby GT350R-C, mit dem das Multimatic Team in dieser Saison in der amerikanischen Continental Tire SportsCar Challenge neben dem Fahrer- auch die Meistertitel in der Team- sowie der Herstellerwertung eroberte.

"Der Ford Mustang feierte bereits in vielen Märkten große Erfolge - schon im ersten Jahr seiner globalen Verfügbarkeit war er das meistverkauften Sport-Coupé der Welt. Künftig wird der Mustang auch in zahlreichen Rennserien rund um den Globus für Furore sorgen", erklärte David Pericak, Direktor Ford Performance. "Ambitionierte Rennfahrer dürften den Ford Mustang GT4 genauso schätzen wie unsere Kunden die Serienversion. Denn der Mustang ist ein echtes Siegerfahrzeug."

Im Ford Mustang GT4 sorgt die neuste Generation des Achtzylinder-Saugmotors mit 5,2 Liter Hubraum für Vortrieb. Für die Entwicklung und Fertigung des Renntriebwerks zeichnen die Experten von Ford Performance und Roush Yates Engines verantwortlich.

Das sequenzielle Holinger-Sechsganggetriebe glänzt neben seiner kompakten Bauweise und dem besonders niedrigen Gewicht mit hoher Zuverlässigkeit. Die Kraftübertragung erfolgt über eine von ZF entwickelte Zwei-Scheiben-Rennkuplung samt Schwungrad. Bedient wird das Getriebe mit Schaltwippen hinter dem Lenkrad, wobei die direkt-pneumatische Ansteuerung ultraschnelle Gangwechsel ermöglicht. Zu den weiteren Rennsport-Technologien zählt die Trockensumpfschmierung.

Darüber hinaus kommen im Ford Mustang GT4 zahlreiche moderne Fahrwerkstechnologien zum Einsatz:

- Die Stoßdämpfer mit Dynamic Suspension Spool Valve (DSSV[TM]) von Multimatic sorgen für ein präzises Fahrverhalten und ein berechenbares Handling. - An der Hinterachse sind speziell für den Einsatz mit Federbeinen konstruierte untere Querlenker verbaut, die genau wie die Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse von Multimatic stammen. - Die in Leichtbauweise gefertigten 18-Zoll-Räder kommen von Forgeline. - Rennsport-Spezialist Brembo steuert Bremsscheiben und Sechskolben-Bremssättel bei. Zudem verfügt der Ford Mustang GT über ein Aerodynamik-Kit. Dieses beinhaltet neben einem speziellen Frontspoiler auch Lufteinlässe in der Motorhaube, Lüftungskanäle sowie einen Diffusor am Heck. Hinzu kommt der neue Heckflügel, dessen Design auf den Erfahrungen basiert, die Ford im Rahmen des Motorsportprogramms mit dem Ford GT sammelte.

Im Innenraum sorgt ein nach aktueller FIA-Norm homologierter Überrollkäfig für bestmöglichen Schutz des Fahrers. Ein Renndisplay von MoTeC informiert über die wichtigsten Fahrzeugdaten wie eingelegten Gang, Geschwindigkeit und Temperaturen.

1) Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang in l/100 km: 14,5 - 10,1 (innerorts), 7,7 - 6,8 (außerorts), 9,8 - 8,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 225 - 179 g/km. CO2-Effizienzklasse: G - D.

* Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell