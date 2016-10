Ford wächst bei Pkw-Flotten-Neuzulassungen in den ersten drei Quartalen 2016 deutlich über Marktniveau

1 weiterer Medieninhalt

Köln (ots) -

- Ford erzielt von Januar bis September mit 50.152 neu zugelassenen gewerblichen Fahrzeugen einen Volumen-Zuwachs von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - Damit wächst Ford im Segment dreimal so stark wie die Flottenindustrie mit 7 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum - Ford baut Pkw-Marktanteil in diesem Segment von 7,21 auf 8,15 Prozent aus

Die Erfolgsbilanz der Ford Werke GmbH im deutschen Flottenmarkt hält an: Während der Flottengesamtmarkt in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres mit 615.194 Einheiten um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum wuchs und damit die höchsten jemals gemessenen Zulassungszahlen kumulierte, setzte Ford im selben Zeitraum 50.152 Einheiten ab und markierte eine Volumensteigung von satten 21 Prozent. Dieses Volumen stellt auch für Ford einen einsamen Rekord dar, der sich in einem Pkw-Flottenmarktanteil von 8,15 Prozent (Vorjahreszeitraum 2015: 7,21 Prozent) niederschlägt.

"Wir sind hocherfreut, dass die aktuelle Ford-Produktpalette im anspruchsvollen deutschen Flottenmarkt so hervorragend angenommen wird", sagt Stefan Wieber, Direktor Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH. "Darin sehen wir eine klare Bestätigung dafür, dass der Ford-Dreiklang aus hochaktuellen Fahrzeugen, maßgeschneiderten Angeboten für Flottenkunden und kundenspezifisch ausgerichteten Serviceleistungen durch unsere Flottenrepräsentanten und die nunmehr 190 Gewerbepartner im Handel die Bedürfnisse und Erwartungshaltungen der Kunden mehr als nur befriedigt."

Gerade bei den großen Pkw konnte Ford im ersten Dreivierteljahr 2016 punkten. Das Van-Duo Ford S-MAX (5.404 Einheiten - 344 Prozent über Vorjahr) und Ford Galaxy (1.537 - 273 Prozent über Vorjahr) zeigte im Nachlauf zum Modellwechsel im Herbst 2015 wieder wahre Größe, während der Ford Mustang auch im Flottengeschäft mit einer dynamischen Performance überzeugte: Mit immerhin 794 Einheiten lag die Ford Sportwagenikone 318 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums und eroberte dabei den zweiten Platz bei den Sportwagenzulassungen im Flottenmarkt. Erfreulich auch das Abschneiden des Ford Edge im deutschen Flottenmarkt - das neue große Ford-SUV fand in diesem Marktsegment bereits 328 Abnehmer.

Auch andere feste Größen der Ford-Modellpalette fanden auf dem Flottenmarkt von Januar bis September 2016 eine sehr solide Resonanz: Ford Fiesta (6.858 Einheiten), Ford Focus (12.633 Einheiten), Ford Kuga (5.274 Einheiten) und Ford Mondeo (6.531 Einheiten) schlossen ebenfalls über Vorjahresniveau ab.

Ford auf dem Pkw-Flottenmarkt in den ersten neun Monaten 2016

Q1-3 2015 Q1-3 2016 Fahrzeuge Zuwachs

Ford Fiesta 6.220 6.858 + 638 10 % Ford EcoSport 238 641 + 403 169 % Ford Focus 11.630 12.633 + 1.003 9 % Ford C-MAX 922 1.148 + 226 25 % Ford Grand C-MAX 1.171 1.255 + 84 7 % Ford Kuga 5.102 5.274 + 172 3 % Ford Mondeo 6.035 6.531 + 496 8 % Ford S-MAX 1.216 5.404 + 4.188 344 % Ford Galaxy 412 1.537 + 1.125 273 % Ford Mustang 190 794 + 604 318 % Ford Edge - 328 + 328

Gesamt Ford 41.396 50.152 + 8.756 21 % Gesamtmarkt 574.424 615.194 + 40.770 7 %

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de

