1000. "Bayern-Krankentransportwagen" in den Dienst gestellt

Köln/München (ots) -

- Jubiläumsfahrzeug wird ab sofort im Kreisverband Regen des Bayrischen Roten Kreuzes (BRK) eingesetzt

- Standardisierter Krankentransportwagen Typ Bayern sorgt für durchgehend hohe Arbeitsstandards bei Bayerns Rettungsdiensten

- Aktuell sechste Modellgeneration - Ford Transit Custom mit Ausbau der Firma Ambulanz Mobile - entwickelt bewährte Standards praxisgerecht weiter

- Erster Ausblick auf die siebte Modellgeneration des "Bayern-KTW" auf Basis Ford Transit für 2017

Großer Auftritt für einen bewährten Helfer in der Not: Unlängst wurde der bereits 1000. "Bayern-KTW" in den Dienst gestellt und wird ab sofort im Bayrischen Wald beim BRK-Kreisverband Regen in den Regeldienst eingegliedert. Das Jubiläumsfahrzeug - ein Ford Transit Custom mit KTW-Ausbau der Firma Ambulanz Mobile - entspricht der nunmehr sechsten Modellgeneration des Projektes, das 2004 von den Bayrischen Rettungsdiensten gestartet wurde. Seit 2009 stellt Ford die Basisfahrzeuge für alle Krankenwagen in Bayern.

BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk übergab für die Arbeitsgemeinschaft der Durchführenden im Rettungsdienst Bayern zusammen mit Vertretern von Ford und Ambulanz Mobile das Fahrzeug und betonte das gute Zusammenwirken aller Projektbeteiligten und Partner: "Es ist keinesfalls selbstverständlich, gemeinsam eine solche Beschaffung über mehr als zwölf Jahre hinweg vorzunehmen und zum Erfolg zu führen - Kreativität, Kooperation, Kontinuität, Kostenbewusstsein und Konsensbereitschaft sind die wesentlichen Faktoren für die Zusammenarbeit."

"Wir freuen uns sehr über diese erfolgreiche Kooperation", sagte Stefan Ottinger, Leiter Flottenmarketing der Ford-Werke GmbH anlässlich der Fahrzeugübergabe. "Sie verdeutlicht nicht nur das hohe Vertrauen in die Flexibilität und Zuverlässigkeit unserer Produkte, sondern steht auch für den Ansatz unseres Unternehmens, zu einer besseren Welt beizutragen."

Standardisierte Innovation

Wie alle vom Bayerischen Roten Kreuz zentral für alle Leistungserbringer im Rettungsdienst Bayern beschafften Rettungsmittel unterliegen auch die einheitlichen Krankentransportwagen der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Rotem Kreuz sowie der Johanniter und Malteser einer kontinuierlichen Modellpflege und Weiterentwicklung - nicht zuletzt beeinflusst durch das Feedback aus der Praxis. Standardisierung und Einheitlichkeit bedeuten dabei nicht den Verzicht auf Evolution und Konzeptentwickung. Wurden anfangs durch den Einsatz einer klappbaren Beladerampe und einer in allen Fahrzeugen eingesetzten Klimaanlage Standards gesetzt, so wird die Ausstattung mit jeder Modellgeneration weiter den sich verändernden Anforderungen an Einsatz, Fahrzeug und Finanzierungssituation angepasst.

Neuer Bayern-KTW auf Ford Transit-Basis für 2017

Die erfolgreiche Kooperation zwischen den Bayrischen Rettungsdiensten und Ford wird auch zukünftig fortgesetzt und folgt weiterhin der Maxime der praxisgerechten Optimierung: Derzeit steht bereits die siebte Modellgeneration des "Bayern-KTW" in den Startlöchern, die auf einen frontgetriebenen Ford Transit mit Automatikgetriebe basieren wird. Durch die Wahl des nunmehr größeren Basisfahrzeuges kann die Medizintechnik bei der Ausrüstung durch Ambulanz Mobile praxisgerecht erweitert werden, während eine Umfeldbeleuchtung zu einer weiter verbesserten Arbeitssituation im Einsatz beiträgt.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.

