Fesselnde Spielchen: Norddeutsche sind Bondage-Spitzenreiter

Flensburg (ots) - Das Grey-Fieber geht um - vor allem unter Frauen: Der zweite Teil der "Shades of Grey"-Trilogie startet in den Kinos.

Aber wie "Grey" ist Deutschland? Wie ist es im Regionenvergleich um die Neigung zu Peitschen, Handschellen, Fesseln und die Leidenschaft für Bondage-Spielchen à la Christian und Ana bestellt? ORION weiß es.

Wer hätte das von den sonst so kühl wirkenden Norddeutschen gedacht: Am liebsten fesseln und knebeln sich die Schleswig-Holsteiner, Hamburger, Bremer und die Bewohner des nördlichen Niedersachsens in ihrem Liebesspiel! Überhaupt zeigen die Auswertungen des ORION Versands ein eindeutiges Nord-Süd-Gefälle bei den Vorlieben für harte und zarte Gangarten: Je flacher das Land, umso höher stehen Bondage-Produkte bei den ORION-Kunden im Kurs. Oder andersherum: Je bergiger es wird, umso zarter läuft's im Bett. Ausnahmen bestätigen die Regel: Ausreißer im süddeutschen Raum sind die Kunden im Postleitzahl-Gebiet 7. In weiten Teilen Baden-Württembergs und im südlichen Rheinland-Pfalz liegen auch einige Augenmasken, Handschellen, Peitschen und sonstige Bondage-Spielzeuge im Nachtschrank und zwischen den Bettdecken.

Die Auswertung basiert auf den Online-Bestellungen der letzten Wochen im ORION Versand. "Vielleicht haben sich unsere Kunden aber auch nur auf die Fortsetzung von "Shades of Grey" eingestimmt?", überlegt Susanne Gahr, Pressesprecherin beim ORION Versand. "Allerdings: Bondage-Artikel verlassen nicht erst seit "Shades of Grey" regelmäßig unser Lager in alle Teile Deutschlands und der Welt!" Man spreche heutzutage nur offener über das Thema. "Und ja, natürlich sind wir im Versand und im stationären Handel auf die "Shades of Grey"-Fortsetzung vorbereitet. Wir haben nicht nur den Bestand an Bondage-Produkten im Lager erhöht, sondern auch die personelle Besetzung in den ORION Fachgeschäften entsprechend angepasst."

Eine detaillierte Grafik der "Grey"-Deutschlandkarte gibt es zum Download auf: http://ots.de/JIm2q

Pressekontakt:

Original-Content von: ORION Versand GmbH + Co KG, übermittelt durch news aktuell