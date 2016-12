Agile Transformation treibt das Wachstum - Assure Consulting auch 2016 auf Erfolgskurs

Wehrheim (ots) - Für Assure Consulting, eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen, geht erneut ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Zur positiven Bilanz tragen nicht nur ein zweistelliges Umsatzwachstum und neue Kunden aus der Chemie- und Automobilbranche bei, sondern auch die Weiterentwicklung der Geschäftsfelder Projektmanagement-Beratung und Projektleitung sowie ein Plus bei der Mitarbeiterzahl von zwölf Prozent. Das Unternehmen mit aktuell 106 Mitarbeitern war im Frühjahr außerdem zum vierten Mal in Folge als "Great Place to Work®" ausgezeichnet worden.

"Agile Transformation ist im Projektmanagement immer häufiger die Antwort auf eine Welt, in der sich ständig alles ändert und infrage steht", so Nicolaus von Gersdorff, Geschäftsführer von Assure Consulting. Da bislang nur wenige Unternehmen entsprechendes Know-how aufgebaut hätten, sei die Nachfrage nach Beratung und Expertise im Bereich agile Vorgehensweisen auch in den zurückliegenden Monaten unverändert hoch gewesen.

Assure Consulting unterstützt seine Kunden dabei, Projekte erfolgreich zu realisieren - sei es mithilfe klassischer, agiler oder hybrider Projektmanagementmethoden. Aufgrund des großen Interesses auf Kundenseite hat das Unternehmen agiles Projektmanagement noch umfassender in sein firmeneigenes Weiterbildungsprogramm integriert. Eine Reihe von Mitarbeitern ist als "Scrum Master" zertifiziert und damit - auch durch zahlreiche Einsätze in agilen Projekten - in diesem Bereich hervorragend qualifiziert.

Bereits vor einigen Monaten hatte Assure Consulting mit der Einrichtung von zwei neuen, eigenständigen Geschäftsfeldern auf die veränderte Nachfrage reagiert. Den Schwerpunkt des Bereichs Projektmanagement-Beratung bilden die Einführung und Optimierung von Projektmanagement-Strukturen sowie die Etablierung von agilen und hybriden Methoden und Tools. Das Geschäftsfeld Projektleitung bietet spezialisierte Unterstützung bei Rollout-, Migrations- und Transformationsprojekten.

Mit zwölf Teams deutschlandweit im Einsatz

Mit einem neuen Büro in Frankfurt hat Assure Consulting 2016 auch seine Präsenz in der Fläche weiter ausgebaut und ist jetzt mit zwölf regional zentrierten Teams in ganz Deutschland vertreten. Einen weiteren Schwerpunkt des zurückliegenden Jahres bildete die Hochschularbeit. So war die vor dreizehn Jahren gegründete Projektmanagementberatung an so vielen Messen und Aktionen beteiligt wie nie zuvor. Neben der Vernetzung mit Studenten, die sich für einen Berufseinstieg im Projektmanagement interessieren, spielen dabei vor allem die Faktoren Know-how-Transfer und Praxisbezug eine zentrale Rolle.

Im März war Assure Consulting bereits das vierte Mal als einer von Deutschlands besten Arbeitgebern ausgezeichnet worden. Besonders beeindruckt hat die Jury unter anderem die überdurchschnittlich gute Beurteilung der Unternehmenskultur durch die Mitarbeiter. So stimmten 100 Prozent der Aussage zu, sich als neue Mitarbeiter von Assure Consulting willkommen zu fühlen. Neun von zehn Mitarbeitern gaben in der von Great Place to Work® Deutschland im Vorfeld durchgeführten Befragung an, einen "sehr guten Arbeitsplatz" zu haben. 96 Prozent fühlen sich bei ihrem Arbeitgeber sogar "wie eine Familie" und konstatieren "einen sehr guten Teamgeist." Schon in den Vorjahren hatte Assure Consulting stets einen Platz unter den Top 100-Arbeitgebern belegt. Vor allem bei Teamgeist, Fairness, Offenheit, Zusammenhalt und Mitarbeiterorientierung gaben die Befragten ihrem Unternehmen im Frühjahr erneut herausragende Noten.

Über Assure Consulting:

Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen und unterstützt internationale Konzerne dabei, komplexe Großprojekte erfolgreich zu realisieren. Kernkompetenz ist das operative Projektmanagement, insbesondere das Setup und der Betrieb von Projektmanagement-Offices (PMOs) auf Projekt-, Programm- und Unternehmensebene.

