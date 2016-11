Assure Consulting knackt die 100-Mitarbeiter-Marke: Immer mehr Neue kommen auf Empfehlung

Wehrheim (ots) - Assure Consulting, eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen, hat die 100-Mitarbeiter-Grenze überschritten. Durch die steigende Nachfrage nach Projektmanagement-Beratung und Projektleitung ist das vor 13 Jahren gegründete Unternehmen im Laufe der Jahre kontinuierlich gewachsen. Einen bei Bewerbern besonders guten Ruf genießt es nicht zuletzt aufgrund seiner zahlreichen Auszeichnungen im Rahmen des Arbeitgeber-Rankings "Great Place to Work®".

"Wir stellen fest, dass immer mehr Bewerbungen über persönliche Empfehlungen aus dem Kreis unserer Mitarbeiter bei uns landen. So war es auch bei der neuen Kollegin, die wir jetzt als hundertste Mitarbeiterin begrüßen durften," berichtet Geschäftsführer Tim Schmidt. "Das ist eine wunderbare Bestätigung für die große Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, die wir ja auch beim Great Place to Work®-Ranking immer wieder bescheinigt bekommen."

Im Jahr 2003 hatte die Unternehmensgeschichte von Assure Consulting mit zwei Mitarbeitern, den heutigen Geschäftsführern, begonnen. Nach fünf Jahren zählte Assure Consulting 32 Mitarbeiter, nach zehn Jahren 84, jetzt wurde die 100-Mitarbeiter-Marke geknackt. Für das kommende Jahr sind mindestens 25 Neueinstellungen geplant.

In diesem Jahr wurde Assure Consulting zum vierten Mal in Folge als einer von Deutschlands besten Arbeitgebern ausgezeichnet. Besonders beeindruckt hatte die Jury die überdurchschnittlich gute Beurteilung der Unternehmenskultur durch die Mitarbeiter. So stimmten 100 Prozent der Aussage zu, sich als neue Mitarbeiter von Assure Consulting willkommen zu fühlen. Neun von zehn Befragten gaben an, einen "sehr guten Arbeitsplatz" zu haben. 96 Prozent fühlen sich bei ihrem Arbeitgeber sogar "wie eine Familie" und bescheinigten "einen sehr guten Teamgeist." Bereits in den Vorjahren hatte Assure Consulting stets einen Platz unter den Top 100-Arbeitgebern belegt. Vor allem bei Teamgeist, Fairness, Offenheit, Zusammenhalt und Mitarbeiterorientierung gaben die Mitarbeiter ihrem Unternehmen durchgängig Bestnoten.

Das erfolgreiche Abschneiden seines Unternehmens im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter führt Geschäftsführer Tim Schmidt neben der guten Arbeitsatmosphäre auch auf die verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien zurück. So können potenzielle Bewerber über verschiedene Plattformen und Medien einen direkten Einblick in den Berufsalltag und die Aktivitäten des Unternehmens bekommen - seit Neuestem auch auf Instagram. Daneben ist Assure Consulting mit vielfältigen Projekten und Kooperationen in der Hochschularbeit aktiv, wodurch potenzielle Bewerber frühzeitig auf das Unternehmen aufmerksam werden.

"Es erfüllt Nicolaus von Gersdorff und mich mit großer Freude, dass sich unser Unternehmen so erfolgreich entwickelt und jetzt die 100-Mitarbeiter-Marke überschritten hat", so Tim Schmidt. "Vor allem aber fühlen wir uns in den Grundwerten unserer Philosophie bestärkt, denn wir waren von Anfang an der Überzeugung, dass Mitarbeiter nicht nur spannende Projekte, ein breites Qualifizierungsangebot und interessante Perspektiven suchen. Sie wünschen sich darüber hinaus ein Umfeld, in dem Sie sich wohl fühlen - geprägt durch Wertschätzung und Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie jeden Tag aufs Neue gerne zusammenarbeiten. Und das bekommen sie bei uns."

Über Assure Consulting:

