Assure Consulting auf dem PM Forum 2016: Großes Interesse an neuen Geschäftsfeldern

Wehrheim (ots) - Unter dem Motto "Zusammen wachsen. Ideen verbinden. Projekterfolge gestalten." hat sich die europäische Projektmanagement-Elite in den vergangenen beiden Tagen zum alljährlichen PM Forum in Nürnberg eingefunden. Die auf Projektmanagement-Dienstleistungen spezialisierte Unternehmensberatung Assure Consulting zieht ein positives Fazit: "Die Veranstaltung ist jedes Jahr aufs Neue eine tolle Möglichkeit, mit anderen Projektmanagern zu den Trends im Projektmanagement ins Gespräch zu kommen", so Geschäftsführer Nicolaus von Gersdorff.

Für Assure Consulting war es die fünfte Teilnahme am PM Forum und die erste seit Erweiterung der Unternehmensstruktur um die beiden Geschäftsfelder Projektmanagementberatung und Projektleitung. "Dass beide Themen auf so großes Interesse gestoßen sind, hat uns besonders gefreut. Vor allem im Bereich Projektmanagement-Beratung scheint es nach wie vor großen Informationsbedarf zu geben", stellt auch von Gersdorffs Geschäftsführungskollege Eric Marischka fest. Viele Fragen der Besucher drehten sich dabei um den Einsatz von agilen und hybriden Methoden und Tools.

Im Rahmen verschiedener Gesprächsformate hatten die Teilnehmer Gelegenheit, mit Unternehmensvertretern zu diskutieren und Tipps aus der Beratungspraxis zu bekommen. Auch bei der "Blauen Stunde", der Überleitung zum Abendprogramm, war Assure Consulting mit einer neuen Idee vertreten: Kunden und Interessenten konnten an einer Carrera-Bahn mit- und gegeneinander antreten und sich dabei austauschen.

Assure Consulting hat sich in den 13 Jahren seit seiner Gründung als feste Größe im Bereich Projektmanagement etabliert. Neben Project Office-Dienstleistungen übernehmen die Spezialisten auch Projektleitungsrollen und Beratungsmandate zur Optimierung der Projektmanagement-Organisation und -Methodik in Konzernen und großen mittelständischen Unternehmen. In der Zusammenarbeit mit Kunden und Mitarbeitern setzt Assure Consulting dabei auf langfristige Partnerschaften.

Das PM Forum: Seit 30 Jahren Impulsgeber bei der Weiterentwicklung des Projektmanagements

Jahr für Jahr präsentiert das PM Forum in Nürnberg aktuelle Trends, Herausforderungen und bewährte Lösungsansätze im Projektmanagement. Mit etwa 1.000 Fachbesuchern ist es der größte Projektmanagement-Kongress in Europa. Zu den diesjährigen Keynote-Speakern gehörten unter anderem Martin Hoffmann, Intendant der Berliner Philharmoniker, der Blogger Sascha Lobo sowie Dagur Sigurdsson, Trainer der Handball-Nationalmannschaft.

Über Assure Consulting:

Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen und unterstützt internationale Konzerne dabei, komplexe Großprojekte erfolgreich zu realisieren. Kernkompetenz ist das operative Projektmanagement, insbesondere das Setup und der Betrieb von Projektmanagement-Offices (PMOs / POs) auf Projekt-, Programm- und Unternehmensebene. Das Unternehmen beschäftigt knapp 100 Mitarbeiter.

