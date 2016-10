Assure Consulting erweitert Führungsteam: Projektmanagement-Beratung und Projektleitung werden eigenständige Geschäftsfelder

Wehrheim (ots) - Assure Consulting, eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen, hat zwei langjährige Mitarbeiter in die Geschäftsführung berufen. Mit der Benennung von Eric Marischka (38) und Alexander Runow (37) reagiert das Unternehmen auf die seit Jahren wachsende Nachfrage nach Projektmanagement-Beratung und Projektleitung.

Eric Marischka, bisher Partner bei Assure Consulting und seit 2005 im Unternehmen, verantwortet ab sofort das Geschäftsfeld Projektmanagement-Beratung. Sein Schwerpunkt liegt in der Einführung und Optimierung von Projektmanagement-Strukturen sowie in der Etablierung von agilen und hybriden Methoden und Tools. "Viele Unternehmen verabschieden sich momentan vom rein klassischen Projektmanagement und gehen neue Wege, um ihre Projekte zum Erfolg zu führen. Unsere Experten begleiten diesen Umbruch, der neues Know-how und ein Umdenken in den Köpfen erfordert", erläutert Marischka.

Alexander Runow, ebenfalls bisher Partner und seit 2006 bei Assure Consulting tätig, verantwortet in der neuen Führungsstruktur das Geschäftsfeld Projektleitung. "Mit unserem Team hochqualifizierter Projektleiter bieten wir spezialisierte Unterstützung bei Rollout-, Migrations- und Transformationsprojekten", erläutert er. Neben der systematischen Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter in Richtung Projektleitung werde sich sein Bereich künftig auch durch erfahrene externe Projektleiter verstärken. Dabei greift Assure Consulting auf einen Pool von Experten zurück, mit denen das Unternehmen schon viele Jahre erfolgreich zusammenarbeitet und die zusätzlich zur Projektmanagement-Kompetenz auch über das nötige fachliche Know-how zur Übernahme von Leitungsaufgaben in großen und komplexen Projekten verfügen.

Beiden neuen Geschäftsführern ist ein Team aus langjährigen Mitarbeitern zur Seite gestellt, die den Ausbau der neuen Geschäftsfelder unterstützen werden. Die Geschäftsführer und Firmengründer Tim Schmidt und Nicolaus von Gersdorff verantworten weiterhin das Kerngeschäft des Unternehmens: Project Management Office und Project Office Dienstleistungen.

Assure Consulting hat sich in den 13 Jahren seines Bestehens als feste Größe im Bereich Projektmanagement-Dienstleistungen etabliert. Kunden schätzen die Erfahrung der Projektmanagement-Experten. Das Unternehmen erhält seit einiger Zeit immer häufiger Anfragen für Projektmanagement-Beratungseinsätze und die Übernahme von Projektleitungs-Funktionen. In der Vergangenheit wurden solche Anfragen bereits häufiger bedient, jetzt sollen beide Bereiche systematisch ausgebaut werden.

"Die Konzentration von Erfahrungen und Best Practices in jeweils eigenständigen Geschäftsfeldern war ein logischer Schritt", erläutert Assure Consulting-Gründer Nicolaus von Gersdorff. Seiner Ansicht nach profitieren Kunden durch die neue Struktur künftig noch stärker von den Erfahrungen, die Assure Consulting in den vergangenen Jahren gesammelt hat. "Spannend sind diese Veränderungen aber nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeiter, denn sie eröffnen neue Entwicklungs- und Karriereperspektiven", so von Gersdorff.

Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Projektmanagement-Dienstleistungen und unterstützt internationale Konzerne dabei, komplexe Großprojekte erfolgreich zu realisieren. Kernkompetenz ist das operative Projektmanagement, insbesondere das Setup und der Betrieb von Projektmanagement-Offices (PMOs / POs) auf Projekt-, Programm- und Unternehmensebene. Das Unternehmen beschäftigt aktuell knapp 100 Mitarbeiter.

