Kommandowechsel im Marineunterstützungskommando

Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, den 31. Januar 2017 um 14 Uhr, wird durch den Abteilungsleiter Einsatzunterstützung, Konteradmiral Karl-Wilhelm Olms (62), das Kommando über das Marineunterstützungskommando von Flottillenadmiral Frank Lenski (55) an Kapitän zur See Lars Holm (55) übergeben.

Flottillenadmiral Lenski ist seit September 2014 Kommandeur des Marineunterstützungskommandos. Er wird für seinen nächsten Dienstposten von Wilhelmshaven in die Hansestadt Rostock wechseln und den Dienstposten von Konteradmiral Olms übernehmen, welcher anschließend in den Ruhestand geht. "Ein noch junges Kommando übernehmen, neue Prozesse und Zuständigkeiten mitgestalten, Brücken schlagen und das Wir-Gefühl stärken, gemeinsam mit Partnern die Flotte jederzeit und weltweit unterstützen. All das mit einem phantastischen, neugierigen und zugleich hoch kompetenten Team, das war für mich eine rundum begeisternde Herausforderung", resümiert der scheidende Kommandeur Lenski.

Das Marineunterstützungskommando stellt im Wesentlichen mit seinen leitenden Ingenieuren die technische und logistische Betriebsunterstützung für die schwimmenden und fliegenden Waffensysteme sowie der Kraftfahrzeuge und Landanlagen der Marine sicher.

Kapitän zur See Holm wird die Leitung über das Marineunterstützungskommando übernehmen. Er trat 1981 in die Marine ein und begann seine militärische Karriere als technischer Offizier auf einem Schnellboot. Nach mehreren Jahren im Bundesministerium der Verteidigung in Bonn und Berlin, folgt nun die Tätigkeit im Marineunterstützungskommando. Als ehemaliger Dezernats-, Referats- und Abteilungsleiter im Ministerium, greift der 55-jährige bereits auf eine lange Erfahrung im kommenden Tätigkeitsfeld zurück.

