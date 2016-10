Personalwechsel in der Führungsebene der Deutschen Marine

1 weiterer Medieninhalt

Rostock (ots) - Am Dienstag, den 1. November 2016 um 13 Uhr, wird im Marinekommando in Rostock Flottillenadmiral Jürgen Mannhardt (62) seine Dienstgeschäfte als Abteilungsleiter Planung / Konzeption des Marinekommandos an Kapitän zur See Ulrich Reineke (52) übergeben. Durchgeführt wird die Übergabe durch den Stellvertreter des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Rainer Brinkmann (58).

Neben den Angehörigen der Abteilungen des Marinekommandos werden Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Bundeswehr an der Übergabe teilnehmen.

Flottillenadmiral Mannhardt nahm seit Oktober 2012 die Dienstgeschäfte als Abteilungsleiter Planung / Konzeption wahr. Der Flottillenadmiral beendet seine letzte Verwendung in seiner über 44-jährigen Laufbahn in der Marine und wird in den Ruhestand versetzt.

Kapitän zur See Reineke war von 2012 bis 2015 im Bundesministerium der Verteidigung als Referatsleiter für Zukunftsentwicklungen See eingesetzt, bevor er für ein Jahr an das National War College der National Defense University, Washington D.C., versetzt wurde, wo er das Fach "National Security Studies" erfolgreich belegte.

Termin:

Dienstag, den 1. November 2016. Eintreffen bis spätestens 12.40 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort:

Marinekommando, Kopernikusstraße 1, 18057 Rostock

Programm:

12.55 Uhr Beginn der Veranstaltung

13.00 Uhr Rede Flottillenadmiral Jürgen Mannhardt

13.15 Uhr Rede stv. Inspekteur, Vizeadmiral Rainer Brinkmann

Im Anschluss Rede Kapitän zur See Reineke

13.40 Uhr Ende der Veranstaltung

