Welt-Psoriasistag am 29. Oktober 2016 / Schuppenflechte: Gegen Schuppen und Krusten gibt es eine Lösung

LOYON® von Pohl-Boskamp ist eine besonders schonende Lösung, um stigmatisierende Schuppen und Krusten bei Schuppenflechte (Psoriasis) von der Haut zu lösen.

Rote, erhabene, silberweiße Areale: Viele Betroffene werden wegen der Hautveränderungen ausgegrenzt und gemieden.(1) Passend dazu lautet das Motto des diesjährigen Welt-Psoriasistags: "Verstehen - Anerkennen - Einbeziehen".(2) "Trotz aller Bemühungen fühlen sich Betroffene noch immer sehr stark stigmatisiert. Grund hierfür ist das Hautbild, das der gesellschaftlichen Vorstellung von einer 'normalen und ästhetisch gesunden' Haut nicht entspricht", so Dr. Arnd Jacobi, Hautarzt aus Hamburg*. Doch nicht nur für das äußere Erscheinungsbild der Haut sowie das eigene Wohlbefinden ist es wichtig, das Hautbild zu verbessern. Mit der Entfernung der Schuppen wird die Haut auch für die äußerliche, antientzündliche Behandlung bestmöglich vorbereitet.(3)

Schuppen und Krusten: Ein hartnäckiges Problem

"Die Keratolyse - fachsprachlich ist damit das Ablösen abgestorbener Hornzellen von der äußersten Hautschicht gemeint - ist eine erste und einfache Maßnahme, um die psychologische Krankheitslast zu lindern, die durch die auffälligen Hautareale hervorgerufen wird", erklärt Jacobi. "Das Entfernen der Schuppen von den entzündeten, schuppenden Hautstellen lindert außerdem Spannungsgefühl und Juckreiz. Es unterstützt ferner die Regeneration der beeinträchtigten Hautbarriere (Schutzfunktion) und ist eine wichtige Voraussetzung, dass lokal aufgetragene antientzündliche Cremes und Salben besser wirken und die darin enthaltenen Wirkstoffe von der schuppenfreien Haut richtig aufgenommen werden können. Auch für eine effektive Lichttherapie ist es bedeutsam, dass die Schuppen vorher entfernt werden, da die UV-Strahlen sonst nicht in die von Schuppenflechte betroffenen Hautstellen eindringen können." Die Entfernung der Schuppen und Krusten ist somit fester Bestandteil der Basistherapie.(4)

... und eine schonende Lösung

LOYON® ist eine dünnflüssige Lösung. Auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen, löst sie schonend die verhornten Hautschuppen ab. Mittels Pipette oder Sprühkopf können sowohl kleine, unzugängliche Bereiche punktgenau als auch großflächige Areale behandelt werden. Auf diese Weise ist eine schnelle, einfach anzuwendende Therapie zur schonenden Ablösung von Schuppen und Krusten möglich, die sich bequem in die tägliche Körperpflege integrieren lässt: Einmal täglich, beispielweise abends, direkt auf die schuppige Haut aufgetragen und leicht einmassiert, kann sie morgens mit einer milden Waschlotion entfernt werden. Die einfache Handhabung lobten in einer Umfrage über 90 Prozent der befragten Patienten und ergänzten, dass nach dem Auftragen der Lösung ein angenehmes Hautgefühl entstehe (84 %). Ferner überzeugte die Tester, dass die Lösung "nicht brennt" (77 %), "nicht klebt" (66 %), "schnell einzieht" (60 %) und "geruchlos" (60 %) sei.(5)

... dank patentierter Produkteigenschaften

Aufgrund der speziellen Zusammensetzung fließt das Präparat besonders gut unter Schuppen bzw. Krusten und verteilt sich zwischen den einzelnen Hornzellen. So werden die Schuppen rein physikalisch voneinander getrennt und lassen sich leichter von der darunter liegenden Hautschicht lösen, ohne dass blutende Abrisspunkte entstehen, die häufig als Eintrittspforte für Erreger dienen. LOYON®, frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen, ist auch für Schwangere, Säuglinge sowie ältere Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion geeignet.(6) Im Gegensatz zu anderen schuppenlösenden Basistherapien wie Harnstoff oder Salicylsäure, enthält das Präparat keinen pharmakologisch aktiven Wirkstoff, der in den Körperstoffwechsel eingreifen könnte.

In der Regel zeigt sich bereits nach drei bis sieben Anwendungen eine deutliche Entschuppung der Haut, woraufhin die eigentliche antientzündliche Therapie in Abstimmung mit dem Arzt erfolgen kann. LOYON® ist frei in der Apotheke erhältlich und kann je nach Bedarf und Schweregrad mehrmals täglich oder über einen längeren Zeitraum wiederholt angewendet werden. Genaue Informationen zur Anwendung enthält die Packungsbeilage.

Ausführliche Informationen zur Schuppenflechte (Psoriasis) sowie Tipps für eine schonende Schuppenlösung z. B. als anschaulicher Film bietet die Website www.loyon-schuppen.de.

ZUSATZINFORMATIONEN

Über LOYON®

Mit LOYON® bietet Pohl-Boskamp ein Medizinprodukt zur schonenden Entfernung von Schuppen und Krusten bei schuppigen Hauterkrankungen wie Psoriasis und Milchschorf / Kopfgneis sowie weiteren dermatologischen Erkrankungen wie seborrhoisches Ekzem, atopische Dermatitis und chronisches Handekzem. Die patentierte Lösung ermöglicht eine schonende Entfernung der oftmals stigmatisie-renden Schuppen und ist dank des rein physikalischen Wirkprinzips auch für Schwangere und Säug-linge ab dem ersten Lebensmonat sowie Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion geeignet. Weitere Informationen unter www.loyon-schuppen.de

POHL-BOSKAMP - Spüren, wie es wirkt

Mit internationalen Marken und rund 500 Mitarbeitern am Stammsitz in Hohenlockstedt gehört die G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG zu Deutschlands führenden mittelständischen Pharmaunternehmen. Geschäftsführerin Marianne Boskamp leitet das familiengeführte Unternehmen in der vierten Generation - zusammen mit ihrem Ehemann, Dr. Henning Ueck, und sieben weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung. Pohl-Boskamp produziert und vertreibt qualitativ hochwertige Arzneimittel und Medizinprodukte zur Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen. Im Fokus stehen Medika-mente gegen Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislauf-Systems, der Harnwege, des Magen-Darm-Trakts und der Haut sowie zur Behandlung von Kopflausbefall. Zu den bedeutenden Marken zählen unter anderem GeloMyrtol® forte, GeloRevoice®, GeloProsed®, Nitrolingual®, LOYON® und NYDA®. Das Unternehmen aus Norddeutschland vertreibt pro Jahr rund 20 Millionen Packungen seiner Produkte in mehr als 50 Ländern der Welt. Der Jahresumsatz des Gesamtunternehmens beläuft sich dabei auf rund 100 Millionen Euro. Zur internationalen Vermarktungsstrategie von Pohl-Boskamp zählt nicht nur der reine Vertrieb der Produkte: Auch die beratende Unterstützung der Vertriebspartner und eigenen Gesellschaften - zum Beispiel bei der Umsetzung von Vertriebsstrategien oder im Marketing - gehört als Service zum Exportpaket des Pharmaproduzenten. Der weltweite Export und die Bekennung auf seine norddeutschen Wurzeln in Sachen Forschung, Entwicklung und Produktion stehen in keinem Widerspruch. Die Konzentration auf nur einen Standort ermöglicht einen direkten Austausch und schnelle Entscheidungen zwischen den verschiedenen Personen und Bereichen. Prozesse können so direkt begleitet werden und der hohe Qualitätsstandard stets gehalten werden. Neben der lokalen Verbundenheit setzt Pohl-Boskamp auf Familienfreundlichkeit und Flexibilität. Diese Unternehmenskultur lässt das Familienunternehmen seit Anbeginn einen guten Ruf als Arbeitgeber genießen. Das spiegelt sich auch in der Belegschaft wieder, die aus einer guten Mischung von langjährig erfahrenen und neuen Mitarbeitern, die "frischen Wind" ins Unternehmen bringen, besteht.

REFERENZEN

* Dr. Arnd Jacobi, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten (1) Global report on psoriasis - World Health Organization. http://ots.de/M4KmI (abgerufen am 25.10.2016). (2) "Verstehen - anerkennen - einbeziehen" https://www.weltpsoriasistag.de (abgerufen am 25.10.2016). (3) Jacobi A. et al. Keratolytics and emollients and their role in the therapy of psoriasis: a systematic review. Dermatology and therapy 2015; 5(1):1-18. (4) Nast A et al. S3 - Guidelines on the treatment of psoriasis vulgaris Update 2011. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. 2011; 9 (s2): S1-S95. (5) Umfrage von Pohl-Boskamp unter 1.600 Patienten zur Wirksamkeit und effizienten Anwendung von LOYON® im Zeitraum von Juli bis November 2014. (6) Gebrauchsanweisung LOYON®. Stand: Februar 2016.

