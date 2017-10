Titel: The Taste; Staffel: 5; Person: vlnr; Frank Rosin;Cornelia Poletto;Roland Trettl;Alexander Herrmann; Copyright: SAT.1/Arne Weychardt; Fotograf: Arne Weychardt; Dateiname: 986744.JPG; Der Kulinarik-Kracher ist zurück in SAT.1! Start der fünften Staffel von 'The Taste' am 11. Oktober um 20:15 Uhr Hochgenuss und Gaumen-Kitzel in ... Bild-Infos Download

Hochgenuss und Gaumen-Kitzel in SAT.1: "The Taste" startet am Mittwoch, 11. Oktober 2017, um 20:15 Uhr mit Deutschlands geschmackssicherster Jury in die fünfte Staffel. Alexander Herrmann holte mit seinem Team bereits zweimal den Sieg - und er hat eine Kampfansage für die Konkurrenten Cornelia Poletto, Frank Rosin und Roland Trettl: "Sollte einer von Euch versuchen, das Ding zu gewinnen. Da müsst ihr erst mal an mir vorbei!" Doch aus den Küchen der Kollegen weht ihm ein scharfer Wind entgegen: "Viermal habe ich allen Coaches die Möglichkeit gegeben zu gewinnen. Doch die fünfte Staffel gehört mir", verkündet Frank Rosin vollmundig. Welches Team bringt am Ende den perfekten Geschmack auf einen einzigen Löffel und holt den Sieg bei "The Taste"? Dieses Jahr kämpfen insgesamt 20 statt bisher 16 Kandidaten um den perfekten Löffel und den Sieg bei "The Taste". Aufregung, Zeitdruck und der Respekt vor der hochdekorierten Jury machen die Blindverkostung für manchen Kandidaten zum Tanz auf dem brodelnden Gourmet-Vulkan. "Fuck. Ich hab' das Brot vergessen!" Nora (22, Berlin) ist den Tränen nahe am Ende ihrer Kochzeit - schließlich will sie der Jury einen italienischen Brotsalat servieren. Kann ihr Löffel die Jury trotz der fehlenden Hauptzutat überzeugen? "Das riecht auf jeden Fall wie der Kakao meiner Kinder". Giselas Löffel hingegen ist komplett - aber er weckt bei Frank Rosin vor allem Frühstücks-Gefühle. Die 63-jährige Nürnbergerin selbst ist siegesgewiss: "Heute kocht die Oma alle nieder" und serviert der Jury Reh mit Birnenconfit, Rösti und einer essiggefüllten Himbeere. Alexander Herrmann schwelgt wehmütig: "Das erinnert mich sofort an vergangene Tage ..." ergänzt von Cornelia Poletto "... an Himbeere und Schokolade." Kann der Nostalgielöffel auch bei "The Taste" 2017 punkten oder wird er ins Food-Museum verbannt? "The Taste" startet am Mittwoch, 11. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1 in die fünfte Staffel. Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel.: +49 (89) 9507-1191 Email: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

