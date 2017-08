SAT.1 macht Kinderträume wahr: "Der Wunschbaum" - ab Sonntag, 13. August 2017, um 18:55 Uhr

SAT.1 macht Kindertraeume wahr: Der Wunschbaum - ab Sonntag, 13. August 2017, um 18:55 Uhr Ein Flashmob der Dorfbewohner fuer die kranke Tante. Eine Kochstunde bei Frank Rosin fuer den "kochunbegabten" Papa. Eine Reise in die Vergangenheit fuer die Ur-Oma. In "Der Wunschbaum - Kinder machen Traeume wahr" erfuellt SAT.1 die großen ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - 9. August 2017. Ein Flashmob der Dorfbewohner für die kranke Tante. Eine Kochstunde bei Frank Rosin für den "kochunbegabten" Papa. Eine Reise in die Vergangenheit für die Ur-Oma. In "Der Wunschbaum - Kinder machen Träume wahr" erfüllt SAT.1 die großen Herzenswünsche von Kindern. Das Besondere: Die Kleinen denken nicht an sich selbst, sondern an Menschen, die ihnen nahestehen und es ihrer Meinung nach besonders verdient haben.

Was wünschen sich Kinder für andere? Um das zu erfahren, besucht Moderator Thore Schölermann in jeder Folge eine Grundschule. Im Gepäck hat er einen riesigen Wunschbaum. An ihn darf jedes Kind einen Wunsch hängen. Im Baumhaus erzählen die Schüler Thore Schölermann die Geschichten hinter ihren Anliegen. "Die Kinder haben es Sendung für Sendung geschafft, mich mit ihren Wünschen sprachlos zu machen", erzählt der Moderator. "Und nicht nur das: Viele brachten mich zum Lachen, zum Staunen und manche waren so tiefgründig und emotional, dass ich die Tränen nicht zurückhalten konnte. Zu sehen, wie empathisch und selbstlos Grundschulkinder sein können, welch ausgeprägten Gerechtigkeitssinn sie haben und wie intensiv sie ihre Umwelt beobachten, hat mich berührt und beeindruckt zugleich." Die Kinder, deren Wunsch ausgewählt wurde, trifft Thore wenige Wochen später einzeln und fährt mit ihnen zu der Person, deren Herzenswunsch sich erfüllen soll. Wie reagieren Vater, Mutter oder Ur-Oma auf die unerwartete Nachricht? Und was passiert, wenn ein Traum wahr wird? Das Original "De Wensboom" lief 2015 und 2016 mit Marktanteilen von bis zu 24,2 % (ZG 20-49 J.) erfolgreich im niederländischen TV.

"Der Wunschbaum - Kinder machen Träume wahr", vier Folgen, produziert von Talpa Germany, ab Sonntag, 13. August 2017, 18:55 Uhr in SAT.1.

