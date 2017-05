1 weiterer Medieninhalt

It's Showtime! Das Battle der Besten

Unterföhring (ots) - Wenn diese sechs Jungs in ihren Lederhosen loslegen, gibt's kein Halten mehr. Bei der Breakdance-Gruppe DDC trifft in der dritte Folge von "It's Showtime! Das Battle der Besten" Tracht auf Turnschuh, Tradition auf Moderne und alpenländische Musik auf fetzige Beats. Juror Michael Bully Herbig ist völlig aus dem Häuschen: "Ihr seid der absolute Hammer." Und Michelle Hunziker lacht: "Ihr seid so wahnsinnig sympathisch und habt so viel Humor. Diese Stimmung, die ihr verbreitet, ist toll." Nach ihrem Auftritt muss dann auch die Jury ran - und die lassen sich nicht lange bitten. "It's Showtime! Das Battle der Besten", am Sonntag, 28. Mai, 20:15 Uhr in SAT.1.

