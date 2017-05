Kostja Ullmann knutscht Ken Duken: Free-TV-Premiere des Kino-Erfolgs "Coming In" am 23. Mai um 20:15 Uhr in SAT.1 "Coming In" statt "Coming Out". Diese romantische Komödie stellt Klischees auf den Kopf: Der schwule Nobel-Friseur Tom Herzner (Kostja Ullmann) ist glücklich mit Robert (Ken Duken) - bis er die quirlige Heidi (Aylin Tezel) ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - "Coming In" statt "Coming Out". Diese romantische Komödie stellt Klischees auf den Kopf: Der schwule Nobel-Friseur Tom Herzner (Kostja Ullmann) ist glücklich mit Robert (Ken Duken) - bis er die quirlige Heidi (Aylin Tezel) trifft. Hat er sich etwa in eine Frau verliebt? Im wahren Leben sind Kostja Ullmann und Ken Duken offensichtlich hetero, denn beide sind mit dem anderen Geschlecht verheiratet. Doch die zwei Schauspieler knutschten nicht nur auf der Leinwand. Sie engagierten sich 2013 für die GQ-Kampagne #Mundpropaganda und setzten damit ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Schwulen ... SAT.1 zeigt "Coming In" am Dienstag, 23. Mai 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

Facts:

- Als Idee für den Film diente Drehbuchautor und Regisseur Marco Kreuzpaintner ("Krabat", "Sonnensturm") die Lovestory seines Ex-Freundes, der sich eines Tages in eine Frau verliebte. - Kostja Ullmann gab in Kreuzpaintners "Sommersturm" sein Kinodebüt. Anders als in "Coming In" ging es in diesem Film um das "Coming Out" eines Jugendlichen. - Laut einer repräsentativen Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes glauben 80,6 Prozent der Befragten, dass Homosexuelle nach wie vor unter Herabwürdigungen zu leiden haben. - Weltweit steht Homosexualität in 76 Ländern unter Strafe - in 20 Ländern nur für Männer. Die "Hochzeit für alle" gibt es in 17 Ländern.

Inhalt: Tom Herzner (Kostja Ullmann) weiß genau, was Männer wollen: Er ist der Star-Friseur der Berliner Schwulen-Szene. In Bertas (Katja Riemann) Salon kümmert er sich vor allem um stilbewusste Herren. Außerdem erobert Toms Männershampoo den Markt. Seine Kreation ist so erfolgreich, dass es nun auch eine Produktlinie für weibliche Kunden geben soll - völlig unbekanntes Terrain für den schwulen Star-Friseur. Um sich besser in die Welt der Damen einfinden zu können, macht Tom ein Praktikum in Heidis (Aylin Tezel) Salon. Aus dem stilbewussten Tom Herzner wird kurzerhand der blonde Horst - schließlich soll er in Neukölln nicht auffallen. Zwischen Heide und Tom knistert es gewaltig, dabei ist er doch eigentlich schwul! Nach seinem "Coming Out" hadert er jetzt mit seinem "Coming In". Aber wie soll Tom seinem Freund Robert (Ken Duken) beibringen, dass er jetzt auch auf Frauen steht? Plötzlich scheint sein Umfeld da nicht mehr so tolerant zu sein ...

"Coming In" Am Dienstag, 23. Mai 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV Deutschland, 2014 Genre: Romantische Komödie Regie: Marco Kreuzpaintner

