Marktführer! SAT.1 dominiert mit "Fack Ju Göhte" und Kracherstart der "Knallerkerle" am Karfreitag

Unterföhring (ots) - Quotenkracher am Karfreitag: Mit großartigen 23,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dominiert Elyas M'Barek im Kino-Hit "Fack Ju Göhte" die Prime Time und sorgt für Osterstimmung in SAT.1. Im Anschluss schlagen die "Knallerkerle" voll ein: Die neue Sketch-Comedy mit Antoine Monot, Jr. startet mit herausragenden 19,2 Prozent Marktanteil und erreicht insgesamt 3,07 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren). Danach punkten die "Rabenmütter" mit 17,0 und 16,5 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). SAT.1 ist mit 11,8 Prozent Tagesmarktsieger.

Fortsetzung folgt: Zuletzt hatte sich ProSiebenSat.1 auch die Ausstrahlungsrechte am dritten Teil der Schul-Komödie "Fack Ju Göhte" (Kino-Start im Herbst) gesichert. Die nächste Ausgabe der "Knallerkerle" läuft am Freitag, 21. April, um 22:15 Uhr in SAT.1.

Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 15.04.2017 (vorläufig gewichtet: 14.04.2017)

