Zwillinge aus Oldenburg singen am Sonntag bei "The Voice Kids"

Kein Spiegelbild, sondern das doppelte ,J'chen: Die Zwillinge Jacqueline und Jeanette (14, Oldenburg) singen in den Blind Auditions von ,The Voice Kids' am Sonntag, 19. Februar 2017, 20:15 Uhr, in SAT.1. Und welcher Song koennte besser zu den beiden passen als ,Schwesterherz' von Klima?! Coach Nena: ,Zwillinge machen irgendwie immer alles ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Kein Spiegelbild, sondern das doppelte "J"chen: Die Zwillinge Jacqueline und Jeanette (14, Oldenburg) singen in den Blind Auditions von "The Voice Kids" am Sonntag, 19. Februar 2017, 20:15 Uhr, in SAT.1. Und welcher Song könnte besser zu den beiden passen als "Schwesterherz" von Klima?! Coach Nena: "Zwillinge machen irgendwie immer alles zusammen. Larissa hat ihre Tochter bekommen und ihr Bruder zwei Tage später seinen Sohn." Larissa: "Unter Zwillingen gibt es so Connections, die kannst du keinem erklären ..."

"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1

Mehr Infos zu "The Voice Kids" auf der Presseseite www.presse-portal.tv/Voice und unter www.TheVoiceKids.de

Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 319 880-822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell