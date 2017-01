SAT.1 zeigt drei NFL-Liveübertragungen der Divisional Playoffs mit Studiogast Björn Werner - erstmals vor Studiopublikum

Unterföhring (ots) - Noch acht Teams sind im Rennen um den 51. Super Bowl - sechs von ihnen konnten mindestens einmal die Vince -Lombardi-Trophy gewinnen. In der NFL-"Divisional Round" greifen am Wochenende die vier Saisonbesten Dallas Cowboys, New England Patriots, Atlanta Falcons und Kansas City Chiefs mit Heimrecht ins Geschehen ein. Von den vier Playoff-Partien zeigt erstmals SAT.1 drei Spiele live:

Kickoff in SAT.1 ist am Samstag, 14. Januar 2017, um 22:25 Uhr, mit der NFC-Partie Seattle Seahawks (Super-Bowl-Sieger 2014) gegen die Atlanta Falcons, kommentiert von Frank Buschmann und Jan Stecker. Direkt im Anschluss treffen in der AFC die New England Patriots (4x SB-Sieger, zuletzt 2015) auf die Houston Texans, die unbedingt ihren Heim-Super-Bowl erreichen wollen - kommentiert von Florian Schmidt-Sommerfeld und Roman Motzkus.

Premiere im "ran"-Studio: Als Dankeschön an die treuen Football-Fans wird die über achtstündige Livesendung am Samstag erstmals in der Geschichte von #ranNFL vor Studiopublikum stattfinden mit einen besonderen Stargast: Der deutsche NFL-Spieler Björn Werner wird extra aus Indianapolis eingeflogen. Die 100 Studiotickets waren sofort ausverkauft.

Am Sonntag, 15. Januar 2017, zeigt ProSieben MAXX ab 19:00 Uhr die AFC-Partie zwischen den Pittsburgh Steelers (6x SB-Sieger, zuletzt 2009) und den Kansas City Chiefs (SB-Sieger 1970). Ab 22:30 Uhr folgt als Abschluss des Divisional-Wochenendes ein weiteres Highlight in SAT.1: Die Dallas Cowboys (5x SB-Sieger, zuletzt 1996) empfangen die Green Bay Packers (3x SB-Sieger, zuletzt 2011) - kommentiert von Frank Buschmann und Patrick Esume. Für die News aus dem Netz sorgt Netman Christoph "Icke" Dommisch bei allen vier Begegnungen im Studio.

Im Livestream können die Football-Fans die Begegnungen auf ran.de, der ran-App, auf den jeweiligen Senderseiten sat1.de bzw. prosiebenmaxx.de sowie den Sender-Apps verfolgen.

NFL-Playoffs 2017 im Überblick:

Divisional Round

Samstag, 14. Januar 2017

22:25 Uhr Seattle Seahawks @ Atlanta Falcons live in SAT.1, Kommentator: Frank Buschmann / Experte: Jan Stecker

Sonntag, 15. Januar 2017

2:15 Uhr Houston Texans @ New England Patriots live in SAT.1, Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld / Experte: Roman Motzkus

18:30 Uhr #ranNFLsüchtig live auf ProSieben MAXX

19:00 Uhr Pittsburgh Steelers @ Kansas City Chiefs live auf ProSieben MAXX, Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld / Experte: Roman Motzkus

22:30 Uhr Green Bay Packers @ Dallas Cowboys live in SAT.1, Kommentator: Frank Buschmann / Experte: Patrick Esume

Conference Championships, Sonntag, 22. Januar 2017

20:15 Uhr 1. Spiel live auf ProSieben MAXX

22:30 Uhr 1. Spiel / 2. Spiel live in SAT.1

Nacht von Sonntag, 29. Januar 2017, auf Montag, 30. Januar 2017: 1:50 Uhr Pro Bowl live auf ProSieben MAXX

Sonntag, 5. Februar 2017, 22:55 Uhr Super Bowl live in SAT.1

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Christiane Maske

Kommunikation/PR Factual & Sports

Tel.: +49 (89) 9507-1163

Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Alina Jahrmarkt

Tel.: +49 (89) 9507-1191

Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell