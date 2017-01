Ran an den Speck: "The Biggest Loser" startet in SAT.1

"The Biggest Loser" / 18 Kandidaten (Gesamtgewicht: 2664,3 Kilo), ein Ziel: endlich in ein schlankeres und gesünderes Leben starten. Am Sonntag, 15. Januar 2017, startet in SAT.1 um 16:50 Uhr die neue Staffel von "The Biggest Loser". Die weiteren Folgen von "The Biggest Loser" sind dann immer sonntags um 17:45 Uhr zu sehen. Alle Informationen ... Bild-Infos Download

18 Kandidaten (Gesamtgewicht: 2664,3 Kilo), ein Ziel: endlich in ein schlankeres und gesünderes Leben starten. Am Sonntag, 15. Januar 2017, startet in SAT.1 um 16:50 Uhr die neue Staffel von "The Biggest Loser". Die weiteren Folgen von "The Biggest Loser" sind dann immer sonntags um 17:45 Uhr zu sehen. Alle Informationen zur Show und zu den Kandidaten finden Sie auf www.presse.sat1.de/TBL2017.

(c)SAT.1/Martin Rottenkolber

