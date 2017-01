Sagen, was Sache ist: Claus Strunz übernimmt am 10. Januar 2017 das SAT.1-Magazin "akte"

Sagen, was Sache ist: Claus Strunz uebernimmt am 10. Januar 2017 das SAT.1-Magazin ,akte' Am 10. Januar 2017 um 22:15 Uhr beginnt in SAT.1 eine neue Ära: Journalist Claus Strunz (50) uebernimmt die Moderation des Magazin-Flaggschiffs ,akte'. ,Sagen, was Sache istÔ, das ist nicht nur das neue Motto der Sendung, sondern auch die Haltung, mit ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Am 10. Januar 2017 um 22:15 Uhr beginnt in SAT.1 eine neue Ära: Journalist Claus Strunz (50) übernimmt die Moderation des Magazin-Flaggschiffs "akte". "'Sagen, was Sache ist', das ist nicht nur das neue Motto der Sendung, sondern auch die Haltung, mit der ich an die Berichterstattung herangehe. 'akte' heißt für mich: Journalismus mit Rückgrat", so Strunz, der die "akte"-Moderation zusätzlich zu seinen Aufgaben als Programmgeschäftsführer von Maz&More TV-Produktion ("SAT.1 Frühstücksfernsehen", "Der Faktencheck mit Claus Strunz") übernimmt. Seit 1995 widmet sich "akte" jeden Dienstagabend gesellschaftlich relevanten Reizthemen, zeigt investigative Recherche-Beiträge und bietet verbraucherorientierten Service - aktuell, alltagsnah und ohne Angst vor unbequemen Themen. Ulrich Meyer hat nach fast 22 Jahren und rund 1070 Sendungen die Moderation des SAT.1-Magazins "akte" zum Jahreswechsel abgegeben.

"akte" mit Claus Strunz - ab 10. Januar 2017 immer dienstags um 22:15 Uhr in SAT.1.

Kontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Barbara Stefaner Kommunikation/PR - Factual & Sports Tel.: 089/9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Johanna Brinkmann Tel.: 089/9507-1161 Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell