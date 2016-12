Sonntag bleibt Show-Tag in SAT.1: "The Voice Kids" mit Nena, Tochter Larissa, Sasha und Mark Forster startet am 5. Februar

Mehr Musik für den SAT.1-Show-Sonntag: "The Voice Kids" 2017 startet am 5. Februar, um 20:15 Uhr - mit dem ersten weiblichen Doppelstuhl bei "The Voice" weltweit: Nena und Larissa Kerner suchen gemeinsam mit ihren Coach-Kollegen Mark Forster und Sasha nach jungen Talenten. Wie reagieren die beiden Coach-Männer auf die doppelte Frauenpower des ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Mehr Musik für den SAT.1-Show-Sonntag: "The Voice Kids" 2017 startet am 5. Februar, um 20:15 Uhr - mit dem ersten weiblichen Doppelstuhl bei "The Voice" weltweit: Nena und Larissa Kerner suchen gemeinsam mit ihren Coach-Kollegen Mark Forster und Sasha nach jungen Talenten. Wie reagieren die beiden Coach-Männer auf die doppelte Frauenpower des Mutter-Tochter-Teams? Gelingt es Mark Forster seine Erfolgssträhne fortzusetzen? Kann Sasha im zweiten Anlauf mit seiner gewonnenen Erfahrung punkten? Thore Schölermann moderiert zum ersten Mal gemeinsam mit Debbie Schippers (19), "The Voice of Germany"-Finalistin 2013, "The Voice Kids". Produziert wird die Musikshow von Talpa Germany.

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Der SAT.1-Sonntag gehört großen Familien-Shows: Nach dem tollen Erfolg von 'The Voice of Germany' am Sonntag, kann es für 'The Voice Kids' mit unserem Mutter-Tochter-Dreamteam Nena und Larissa selbstverständlich nur einen Tag geben: den Sonntag."

Das sagen die Coaches

Nena: "Dass ich so schnell wieder auf dem roten Stuhl lande, hätte ich nicht gedacht. Diesmal bei 'Voice Kids' und auch noch zusammen auf dem Coach-Stuhl mit Larissa, meiner Tochter - besser könnte es nicht sein (lacht). Larissa ist Künstlerin, hat viel Bühnenerfahrung, liebt Kinder und Musik. Wir beide sind als Team bei 'The Voice Kids' sehr gut aufgehoben. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit mit den männlichen Coaches und kann es kaum erwarten, die vielen jungen Sängerinnen und Sänger kennenzulernen, die sich dieser Herausforderung stellen und uns allen garantiert so manches Gänsehauterlebnis schenken werden."

Larissa: "Ich arbeite so gerne mit meiner Mutter zusammen und wir sind ein gutes Team. Gemeinsam Musik machen, junge Menschen und ihre Stimmen kennenlernen, wird sicher wahnsinnig inspirierend und bereichernd sein. Wow, ich hab so Lust und bin aufgeregt zugleich! Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit meiner Mutter, den Jungs und allen Kids, die den Mut haben für diese Musikshow. Let's rock!"

Mark Forster: "Es ist mir eine Ehre, neben der internationalen Grande Dame deutschsprachiger Musik und Larissa Platz zu nehmen. Aber eine Frau, zwei Frauen, drei Frauen - völlig egal, wie viele Frauen SAT.1 ins Feld schickt: Das wird nichts an der Titelverteidigung von Team Mark ändern."

Sasha: "Es macht so unglaublich viel Spaß, mit diesen jungen, großartigen Talenten zu arbeiten, die nichts als Musik im Kopf haben. Das war eine einmalige Erfahrung, die nicht einmalig bleiben darf. Letzte Staffel war für mich das Trainingslager. Auch wenn mit Nena und Larissa doppelt geballte Konkurrenz auf mich zukommt, jetzt wird abgerechnet."

"The Voice Kids" ab Sonntag, 5. Februar 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1

