Nachschlag zum Finale: Deutschlands größte Kochshow "The Taste" läuft 2017 wieder in SAT.1

Unterföhring (ots) - 22. November 2016. Gute Nachrichten vor dem "The Taste"-Finale: Die größte Kochshow Deutschlands wird in SAT.1 zum Fünf-Gänge-TV-Menü! Auch 2017 treten die besten Hobby- und Profiköche der Republik an, um den perfekten Löffel zu kreieren - in der fünften Staffel. "The Taste" holte in der aktuellen Staffel mittwochs zur Prime Time Marktanteile von bis zu 12 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern - das Finale zeigt SAT.1 am Mittwoch, 23. November 2016, um 20:15 Uhr.

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "In keiner anderen Kochsendung ist die emotionale Verbundenheit zwischen den Coaches und ihren Teammitgliedern größer als bei 'The Taste'! Deshalb begeistert 'The Taste' erfolgreich mit Genuss und kulinarischem Können. SAT.1 wird seinen Zuschauern auch 2017 wieder den perfekten Löffel servieren."

Alle Hobby- und Profiköche, die in der fünften Staffel von "The Taste" dabei sein wollen, können sich ab sofort unter http://www.sat1.de/tv/the-taste/bewerbung bewerben.

Weitere Infos zu "The Taste" finden Sie auf http://presse.sat1.de/TheTaste4 sowie auf http://www.sat1.de/tv/the-taste.

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation / PR Eva Gradl Tel. +49 89 / 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell