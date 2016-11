"Duell der Stars" in SAT.1: Neue Primetime-Show für Jochen Schropp

Unterföhring (ots) -

SAT.1 setzt auch 2017 am Sonntag auf Shows: Jochen Schropp moderiert im Januar sonntags die neue Game-Show "Duell der Stars - Die SAT.1-Promiarena" in der Prime Time. In jeder Show treten zwei Promi-Teams gegeneinander an: Musiker gegen Profiköche, Comedians gegen Schauspieler oder Moderatoren gegen Sportler. In Action-, Strategie- und Pult-Spielen kämpfen sie um bis zu 100.000 Euro. Dabei werden sie von 50 Familien in ihrem Publikumsblock angefeuert und unterstützt. Die Familien machen das nicht ohne Grund: Wenn ihr Promi-Team gewinnt, wird die Gewinnsumme, die ihr Promiteam erspielt hat, unter ihnen aufgeteilt. Und so geht's: Jochen Schropp stellt den Promis das Spiel vor. Diese beraten sich anschließend, wer ins Rennen geht und wie hoch der Betrag ist, den sie einsetzen wollen. Das Team, das das Spiel gewinnt, bekommt den Betrag auf seinem Konto gutgeschrieben. Im großen Finale müssen alle sechs Promis gegeneinander antreten, um das Geld für ihre Familien zu sichern. "Duell der Stars - Die SAT.1-Promiarena" im Januar 2017 in SAT.1. Pressekontakt: ProSieben Sat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land Tel. +49 [89] 9507-1192 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1182 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

