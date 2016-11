Sternekoch gegen Schalentier! Wenn eine Muschel Frank Rosin den Zahn zieht - "The Taste" am Mittwoch, 9. November 2016, um 20:15 Uhr in SAT.1

Sternekoch gegen Schalentier! Wenn eine Muschel Frank Rosin den Zahn zieht - âThe TasteÕ am Mittwoch, 9. November 2016, um 20:15 Uhr in SAT.1 The Taste Motiv: Frank Rosin Foto: ©SAT.1 Dieses Bild darfÊbis Mitte November 2016 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Drama um eine Muschel bei "The Taste". Eigentlich ist sich die Jury einig, als sie den Löffel von Felix (27, Seligenstadt) mit Chorizo-Krustentier-Sud und Muschel aus dem Team Trettl kostet. "Hammer. Den Sud untendrunter finde ich brillant", schwärmt "Dr. Koch" Alexander Herrmann und belohnt den Profikoch für sein Gericht zum Thema "Europa" mit einem goldenen Stern. Sogar Frank Rosin lässt sich zu Lobeshymnen hinreißen: "Das schmeckte so nach ... Wenn morgens die Fischerboote reinkommen, rau, etwas jodig ... Ich habe mir sofort vorgestellt, wo ich mich befinde." Doch dann knackt es im Mund von Frank Rosin: "Ich habe volles Rohr auf eine Muschelschale gebissen!" Ergebnis der Muschel-Attacke: Eine abgebrochene Krone - und ein roter Stern für Felix. "Ich habe mir ein Stück von meinem Zahn rausgebissen. Wenn ich in einem Restaurant oder bei 'The Taste' bin oder Du kochst für deine Freundin und die haut sich das Gebiss raus, Felix, dann ist das leider ein Scheiß-Moment! Und ich hatte den Scheiß-Moment. Es tut mir leid", begründet Frank Rosin seine Entscheidung. Coach Roland Trettl ist am Rande der Verzweiflung: "Genauso, wie mich die Muschelschale ankotzt, kotzt mich der Rosin gerade an. Aber leider hat er trotzdem Recht." Felix muss trotz eines goldenen Sterns ins Entscheidungskochen und um den Einzug in die nächste Runde zittern. Gelingt es ihm, die Jury doch noch mit einer echten Geschmacks-Perle zu bezaubern? Und warum fließen bei gleich zwei "The Taste"-Kandidaten bittere Tränen wegen Frank Rosin? SAT.1 zeigt die fünfte Ausgabe von "The Taste" mit Gastjuror Ali Güngörmüs am Mittwoch, 9. November 2016, um 20:15 Uhr.

Team Rot - Cornelia Poletto: Patricia (28, Berlin), Christian (34, Kelkheim/Hessen), Jörg (38, Werben/Brandenburg) Team Gelb - Alexander Herrmann: Marco (47, Velbert/Nordrhein-Westfalen), Gina (31, Postbauer-Heng/Bayern), Fabian (27, Saarbrücken) Team Blau - Frank Rosin: Viviana (32, München), Tilo (41, Diensdorf-Radlow/Brandenburg) Team Grün - Roland Trettl: Boris (38, Brackenheim/Baden-Württemberg), Felix (27, Seligenstadt/Hessen), Frank (46, Frankfurt am Main)

Weitere Infos zu "The Taste" finden Sie auf http://presse.sat1.de/TheTaste4 sowie auf http://www.sat1.de/tv/the-taste.

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation / PR Eva Gradl Tel. +49 [89] 9507-1187 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Tabea Werner Tel.: +49 (89) 9507-1167 Email: Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com

Kandidaten-PR:

Linda Feller / Inna Wende Pepperstark GmbH Tel: +49 89 4114-7756 Email: team@pepperstark.de

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell