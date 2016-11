Sonntag ist Show-Tag: SAT.1 zeigt das Finale von "The Voice of Germany" am 18. Dezember 2016 live

Unterföhring (ots) - Starke Musik, starker Sendeplatz: SAT.1 zeigt das Finale der Musikshow am 18. Dezember, live um 20:15 Uhr. Das #TVOG-Halbfinale steigt am Show-Sonntag am 11. Dezember, live um 20:15 Uhr ebenfalls beim Familiensender. Wer gewinnt die sechste Staffel von "The Voice of Germany"? Gibt es eine Premiere für Yvonne Catterfeld als erste Frau auf dem Siegertreppchen? Kann Rückkehrer und Lieblingsfinne Samu Haber den Titel holen? Schaffen die "Fanta 2" Michi Beck und Smudo den Hattrick? Oder gewinnt Titeljäger Andreas Bourani im dritten Jahr Deutschlands erfolgreichste Musikshow? Der Kartenvorverkauf für die Liveshows startet am 12. November unter https://tvtickets.de/.

Breites Instrumenten-Spektrum Djembe, Ukulele, Lyre Harfe: Leon (19, Ronnenberg) beweist in seiner Blind Audition am Sonntag, den 6. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 nicht nur seine Stimme, sondern begleitet sich auf der Bühne auch selbst mit Gitarre. Der Chemie-Student wartet mit einem breiten Instrumentarium auf. Exotische Instrumente wie die afrikanische Djembe, hawaiianische Ukulele und die irische Lyre Harfe zählt der 19-Jährige zu seinem musikalischen Repertoire. Insgesamt elf der 13 auftretenden Talente in der Sendung am Sonntag beherrschen mindestens ein Instrument. Welches Talent überzeugt die Coaches - mit und ohne Instrument? Außerdem in der sechsten Ausgabe der Blind Auditions in SAT.1: Alessio (24, Bielefeld), Celena (22, Osnabrück), Daniela (24, Hamburg), Fabian (24, Frankental), Florentina (16, Mannheim), Gitty (51, Lichtenfels), Jonny (20, Tiefurt), Lawrence (23, München), Trio 'Liv' (Innsbruck/AT), Maja (18, Berlin), Marco (33, Wien/AT) und Robert (23, Kiel).

"The Voice of Germany" immer sonntags in SAT.1 und donnerstags auf ProSieben, jeweils um 20:15 Uhr.

