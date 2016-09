Ben Tewaag gewinnt "Promi Big Brother" 2016

Ben Tewaag ist der Sieger von "Promi Big Brother" 2016. Insgesamt verbringt der 40-Jährige acht Tage "Unten" in der Kanalisation und sieben Tage "Oben" im Luxus. In der großen Final-Show setzt sich Ben gegen die zweitplatzierte Cathy Lugner durch und gewinnt die Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro. 54,6 Prozent der Anrufer stimmen am ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Ben Tewaag ist der Sieger von "Promi Big Brother" 2016. Insgesamt verbringt der 40-Jährige acht Tage "Unten" in der Kanalisation und sieben Tage "Oben" im Luxus. In der großen Final-Show setzt sich Ben gegen die zweitplatzierte Cathy Lugner durch und gewinnt die Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro. 54,6 Prozent der Anrufer stimmen am Freitagabend für Ben Tewaag. "Ich bin überrascht und dankbar, dass mich die SAT.1-Zuschauer die letzten 14 Tage objektiv beurteilt und mich trotz Ecken und Kanten zum Sieger gemacht haben. Vielen Dank, das bin ich nicht gewohnt", sagt Ben nach dem Sieg. Das Finale von "Promi Big Brother" erreicht am Freitagabend gute 10,6 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).

Im Schnitt erzielten die täglichen Live-Shows von "Promi Big Brother" in SAT.1 einen guten Marktanteil von 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nicht nur im TV ein Erfolg: Online steigerten sich die Abrufzahlen von "Promi Big Brother" im Vergleich zum Vorjahr. Über alle Plattformen konnten sich die Video Views um 45 Prozent steigern.

