München (ots) - Babybauch statt Stipendium in den USA - in der ARD-Degeto-Komödie "Ellas Baby" stellt die versehentliche Schwangerschaft einer 16-jährigen Schülerin das Leben einer Patchwork-Familie auf den Kopf. Tijan Marei spielt die Teenagerin, deren "erstes Mal" das ohnehin fragile Familiengefüge durcheinanderwirbelt. In der Rolle ihres alleinerziehenden Vaters, der mit seiner neuen Freundin - gespielt von Katharina Schüttler - selbst Nachwuchs plant und nun unverhofft Großvater wird, ist Benno Fürmann zu sehen. Regisseur David Dietl erzählt die Geschichte eines überforderten Mädchens und seines nicht minder überforderten Vaters auf humorvolle Weise, ohne die Ernsthaftigkeit des Themas aus dem Blick zu verlieren. In weiteren Rollen spielen u.a. Ivo Kortlang, Felicitas Freundner, Peter Franke, Milena Dreißig, Stephan Grossmann und in einer Gastrolle Olli Schulz.

Tijan Marei wurde für ihre Darstellung der Ella als Beste Schauspielerin für den Hessischen Fernsehpreis nominiert, der am 13. Oktober in Frankfurt vergeben wird.

"Ellas Baby" ist eine suedstern Film Produktion der tv60 lm im Auftrag der ARD Degeto fuÌ^r Das Erste. Produzenten sind Marcus Welke, Andreas Schneppe und Sven Burgemeister. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Sascha Schwingel (ARD Degeto).

Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten dem Presseheft im Pressedienst Das Erste unter https://presse.daserste.de/pages/pressemappen oder unter "Endlich Freitag im Ersten" auf Facebook.

Pressefotos unter www.ard-foto.de

O-Töne unter Interviews bei ARD TVAudio

Pressekontakt:

ARD Degeto, Natascha Liebold,

Tel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell