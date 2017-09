"Maischberger" am Mittwoch, 27. September 2017, um 22:45 Uhr

München (ots) - Das Thema: "Wutwahl gegen Merkel & Co.: Haben die Volksparteien ausgedient?"

Die Bundestagswahl markiert in den Augen von Kommentatoren eine "Zeitenwende" für Deutschland. Die Volksparteien der Großen Koalition wurden brutal abgestraft, verloren Millionen von Wählern - viele davon an die AfD, die sich als drittstärkste Kraft im Parlament "das Land zurückholen will" (AfD-Spitzenkandidat Gauland). Die SPD unter Martin Schulz zieht die Konsequenz und geht in die Opposition. Und Angela Merkels CDU? Macht erst einmal weiter wie bisher - trotz des schlechtesten Unions-Ergebnisses seit 1949. Ignoriert die Kanzlerin den schweren Absturz ihrer Partei? Würde eine Jamaika-Koalition die Demokratie stabilisieren oder die AfD weiter stärken?

Die Gäste:

Giovanni di Lorenzo ("Zeit"-Chefredakteur) Klaus von Dohnanyi, SPD (ehemaliger Hamburger Bürgermeister) Frauke Petry, AfD (Parteivorsitzende) Markus Söder, CSU (Bayerischer Staatsminister der Finanzen) Gregor Gysi, Die Linke (ehemaliger Fraktionsvorsitzender)

Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.

"Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger

Redaktion: Elke Maar (WDR)

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,

Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de



Felix Neunzerling, ZOOM MEDIENFABRIK GmbH,

Tel.: 030/3150 6868, E-Mail: FN@zoommedienfabrik.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell