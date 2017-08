Das Erste: "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 14. bis 18. August 2017, um 18:00 Uhr im Ersten

ARD WER WEIß DENN SOWAS? FOLGE 178, "Katja Flint und Christoph Maria Herbst", am Mittwoch (16.08.17) um 18:00 Uhr im ERSTEN. Moderator Kai Pflaume (M.) und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker (l.) und Elton (r.) begrüßen in dieser Sendung die Schauspielerin Katja Flint (2.v.l.) und den Schauspieler Christoph Maria Herbst (2.v.r.). © ... Bild-Infos Download

München (ots) - Musikalischer Start in die neue "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Ersten: Am Montag, 14. August 2017, treten die Schlager-Sängerin Vanessa Mai und Culcha-Candela-Frontmann Mateo Jaschik mit ihren Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander an.

Und am Donnerstag, 17. August 2017, suchen der Schauspieler Oliver Wnuk und seine große Liebe, die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld, nach den besten Antworten auf skurrile, unglaubliche und überraschende Fragen aus 12 Kategorien, die sich hinter der großen, interaktiven "Wer weiß denn sowas?"-Spielewand verbergen - viele sogar mit praktischem Nutzen für den Alltag.

Außerdem kommt es zum Aufeinandertreffen von Katja Flint und Christoph Maria Herbst, Oliver Korritke und Leonard Lansink und den Sport-Assen Andreas Toba und Marcel Nguyen.

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 14. bis 18. August 2017 im Überblick: Montag, 14. August - die Schlager-Sängerin Vanessa Mai und Culcha-Candela-Frontmann Mateo Jaschik Dienstag, 15. August - die Kunstturner-Asse Andreas Toba und Marcel Nguyen Mittwoch, 16. August - die Schauspieler Katja Flint und Christoph Maria Herbst Donnerstag, 17. August - das Schauspieler-Paar Oliver Wnuk und Yvonne Catterfeld Freitag, 18. August - die "Wilsberg"-Krimi-Stars Oliver Korittke und Leonard Lansink

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas

