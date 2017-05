SommerKino und PremierenKino im Ersten 2017 15 Fernseh- und Free-TV-Premieren, Start mit "The Imitation Game" am 3. Juli

München (ots) - Bewegende Geschichten, große Gefühle und eindrucksvolle Bilder - das bieten die Filme im Sommer- und PremierenKino 2017 ab 3. Juli im Ersten. An 15 Abenden kann zuhause Kinofeeling aufkommen. Im SommerKino um 20:15 Uhr und im PremierenKino um 22:45 Uhr zeigt Das Erste vielfach ausgezeichnete internationale Produktionen in Starbesetzung und nationale Kinoerfolge, die zum Teil als ARD-Koproduktionen entstanden.

Das SommerKino startet in diesem Jahr mit einem absoluten Highlight: "Sherlock"-Darsteller Benedict Cumberbatch setzt in der Rolle des genialen Mathematikers und Informatikers Alan Turing in dem für acht Oscars nominierten Biopic "The Imitation Game" alles aufs Spiel, um im Zweiten Weltkrieg die "Enigma"-Codes zu entschlüsseln.

Alle Filme im Überblick

SommerKino im Ersten, montags und mittwochs um 20:15 Uhr

3. Juli: The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 5. Juli: Birnenkuchen mit Lavendel 10. Juli: Madame Mallory und der Duft von Curry 12. Juli: Die Frau in Gold 19. Juli: Gracia Patricia - Fürstin von Monaco 24. Juli: Der Richter - Sein wichtigster Fall 26. Juli: Schweinskopf al dente. Ein Eberhoferkrimi

PremierenKino im Ersten, dienstags um 22:45 Uhr

18. Juli: 3 Türken und ein Baby 25. Juli: Heute bin ich Samba 1. August: Mord im Loft 8. August: Das grenzt an Liebe 15. August: Für immer Adaline 22. August: Das Glück an meiner Seite 29. August: Der große Trip - Wild 5. September: Hectors Reise oder Die Suche nach dem Glück

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell