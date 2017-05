München (ots) - Dr. Filipa Wagner hält nichts mehr in Deutschland. Und es gibt sicherlich schlechtere Arbeitsplätze als den einer Hotelärztin auf Mauritius. Statt grauer Häuserschluchten das türkis-blaue Meer, statt Schichtdienst Visite am Pool. Doch auch im Paradies holt ihre Berufung die begabte Chirurgin ein: Fachlich wie menschlich ist sie bald im höchsten Maß gefordert. Auf Mauritius entstehen zurzeit für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" zwei Filme von "Die Inselärztin" (AT). Unter der Regie von Peter Stauch spielen an der Seite von Anja Knauer Dennenesch Zoudé, Helmut Zierl, Tobias Licht, Tyron Ricketts auch Valentina Sauca, Selam Tadese sowie Sonja Kirchberger, Errol Trotman-Harewood und Andreas Guenther. Gedreht wird noch bis Juli 2017 auf Mauritius.

"Die Inselärztin - Neustart auf Mauritius" (AT): Filipa (Anja Knauer) steigt aus und arbeitet lieber als Hotelärztin auf Mauritius statt als Chirurgin im Dauerstress an der Frankfurter Uniklinik. Dass sie nicht ganz freiwillig ihre Top-Qualifikation über Bord wirft und künftig als praktische Ärztin nur noch kleinere Wehwehchen versorgt, braucht ja niemand zu wissen, zumal sich Hoteldirektor Kulovits (Helmut Zierl) über seine neue Fachkraft freut. Zwischen unbeschwerten Flirts mit Barkeeper Mike (Tyron Ricketts) und Surfen auf den Wellen der Trauminsel gelingt es Filipa, die Sorgen ihres alten Lebens scheinbar hinter sich zu lassen. Doch als wenig später der Hotelangestellte Jimmy (Selam Tadese) eine lebensgefährliche Verletzung erleidet, ist Filipa mit ihrer ganzen fachlichen Qualifikation gefragt. Den Chefarzt der Inselklinik, Dr. Daniel Bucher (Tobias Licht), beeindrucken ihre Fachkompetenz und ihr Durchsetzungsvermögen, doch er spürt auch, dass Filipa ein Geheimnis mit sich herumträgt.

"Die Inselärztin - Notfall im Paradies" (AT): Inzwischen hat sich Hotelärztin Filipa in ihrem neuen Leben eingelebt, so könnte es für sie auf Mauritius durchaus weitergehen. Doch dann bricht ein Hotelgast zusammen. Kurz darauf werden er, seine Frau und die Chefköchin des Hotels ins Krankenhaus eingeliefert - allesamt mit lebensbedrohlichen Symptomen. Filipa versucht mit Dr. Daniel Bucher die Ursache der aggressiven Infektion zu klären. Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Patienten im Hotel infiziert haben. Daher lässt Filipa vorübergehend das hoteleigene Restaurant schließen - ein Umstand, der Direktor Kulovits enorm unter Druck setzt, denn die einflussreiche Restaurantkritikerin Andrea Richter (Sonja Kirchberger) hat ihren Besuch angekündigt. Ausgerechnet jetzt, wo seine Chefköchin Rachel (Valentina Sauca) im Krankenhaus liegt! Die erste Spur auf der Suche nach dem Infektionsherd erweist sich als falsch, Daniel und Filipa müssen unter Zeitdruck weiterforschen. Als Filipa schließlich die Ursache der Infektion findet, schwebt auch Barkeeper Mike in Lebensgefahr. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

"Die Inselärztin" (AT) ist eine Produktion der Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit Two Oceans Production im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Peter Stauch nach den Drehbüchern von Maja und Wolfgang Brandstetter. Hinter der Kamera steht Florian Schilling. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze (ARD Degeto).

