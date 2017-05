ANNE WILL am 14. Mai 2017 um 21:45 Uhr im Ersten: Kraftprobe in NRW - Weichenstellung für den Bund?

München (ots) - Es ist der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl: Am Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen ein neues Parlament gewählt. SPD und CDU ringen um den Sieg, für eine Neuauflage von Rot-Grün dürfte es nicht reichen. Was ist schief gelaufen in NRW? Kann SPD-Landeschefin Hannelore Kraft ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz noch zu Rückenwind verhelfen? Oder entscheiden am Ende FDP und Grüne darüber, wer in Deutschland zukünftig regiert?

Zu Gast bei Anne Will:

Manuela Schwesig (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Volker Bouffier (CDU), Ministerpräsident von Hessen Wolfgang Kubicki (FDP), stellvertretender Bundesvorsitzender Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Deutschen Bundestages Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur "Die Zeit"

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

