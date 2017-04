"Endlich Freitag im Ersten": Tagessieg für "Praxis mit Meerblick - Willkommen auf Rügen" "Paarduell" startet erfolgreich in die zweite Staffel

München (ots) - Gestern Abend verfolgten 5,03 Millionen Zuschauer, wie sich Tanja Wedhorn als Nora Kaminski - Ärztin ohne Doktortitel - in der neuen Komödienreihe "Praxis mit Meerblick" den Bewohnern der Ostseeinsel Rügen vorstellt. Damit war der Fernsehfilm die meistgesehene Sendung des gestrigen Tages. Der Marktanteil lag bei 15,9 Prozent.

Unter den eigenwilligen Nordlichtern muss sich Nora, die schlagfertige Frohnatur aus dem Ruhrpott, aber erst einmal behaupten. Verlassen kann sie sich zunächst allein auf ihren Arztkollegen Dr. Richard Freese, gespielt von Stephan Kampwirth. Der ist zwar mit ungewöhnlichen Einfällen auf Partnersuche, hängt aber insgeheim immer noch an seiner Jugendliebe Nora. Komplettiert wird das Praxisteam von Morgane Ferru als sympathische Arzthelferin Mandy.

"Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an unserem neuen ARD Degeto-Format 'Praxis mit Meerblick'", so Sascha Schwingel, Redaktionsleiter der ARD Degeto. "Im Herbst 2017 werden die Dreharbeiten für weitere Filme dieser neuen Komödienreihe auf dem Sendeplatz 'Endlich Freitag im Ersten' beginnen."

"Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM BERLIN im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie: Jan Ruzicka. Drehbuch: Lars Albaum und Michael Vershinin. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa.

2,13 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 12,1 Prozent, waren gestern ab 18:00 Uhr mit dabei, als Gastgeber Jörg Pilawa, Anne Gesthuysen und Frank Plasberg erneut zum "Paarduell" baten. Das Journalisten-Ehepaar trat in der ersten der 44 neuen Folgen gegen Tennislegende Boris Becker und Ehefrau Lilly an.

Am heutigen Samstagabend um 20:15 Uhr gehen in der XXL-Show des "Paarduells" drei prominente Paare an den Start. Unter dem Motto "Quiz der Generationen" versuchen sich Uschi Glas und Dieter Hermann, Nicola und Oliver Mommsen sowie Linda Hesse und André Franke an kniffligen Fragen aus drei Jahrzehnten.

"Paarduell" ist eine Produktion von "Ansager und Schnipselmann" in Kooperation mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion hat Karin Kuhn (WDR).

