"Paarduell" startet am Freitag um 18:00 Uhr in die zweite Staffel XXL-Show am Samstagabend um 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Gastgeber Jörg Pilawa, Anne Gesthuysen und Frank Plasberg bitten erneut zum "Paarduell": In der ersten Folge am Freitag, 21. April, tritt das Journalisten-Ehepaar gegen Tennislegende Boris Becker und Ehefrau Lilly an. Duell-Gäste der großen XXL-Samstagabendshow am 22. April sind "Tatort"-Schauspieler Oliver Mommsen & Frau Nicola, Sängerin Linda Hesse & Freund André Franke sowie Schauspielerin Uschi Glas & Ehemann Dieter Hermann. Ab Montag, 24. April, geht es in die erste volle "Paarduell"-Woche der neuen Staffel - dann mit Schauspielerin Mariella Ahrens & Freund Sebastian.

In 44 neuen Folgen der erfolgreichen Quizshow "Paarduell" stellen sich Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg wieder spannenden Gegnern. Egal ob Ehe- oder Liebespaar, prominent oder nichtprominent - für das Team Gesthuysen & Plasberg geht es um die Ehre, für die Herausforderer um mehrere Tausend Euro. Den Auftakt in der ersten Folge machen am Freitag, 21. April, die Tennislegende Boris Becker und seine Ehefrau Lilly. Die Beiden lernten sich in Miami kennen und sind seit 2009 verheiratet. Mal sehen, ob es für das temperamentvolle Paar beim "Paarduell" am Ende heißt: Spiel, Satz und Sieg.

Am 22. April gehen bei der großen XXL-Samstagabendshow drei prominente Paare an den Start. Unter dem Motto "Quiz der Generationen" versuchen sie sich an kniffligen Fragen aus drei Jahrzehnten: Wer weiß mehr über die 70er, 80er und die 90er Jahre? Was waren die größten Hits? Wie heißen die Interpreten? Wer kennt sich aus in Politik, Sport, Klatsch und Tratsch?

Uschi Glas und Dieter Hermann: "Bei uns geht es um die 70er Jahre. Die anderen Paare sind zwar sehr stark, aber wir glauben schon an uns." Nicola und Oliver Mommsen: "Mit den 80ern verbinden wir unserer Teenie-Zeit. Wir haben uns mit kleinen Quiz-Kärtchen vorbereitet. Selbst beim Friseur hat Nicola den ganzen Salon mit Quizfragen aus den 80ern genervt." Linda Hesse und André Franke: "Wir sind sehr motiviert. Die 90er Jahre waren ein sehr spannendes Jahrzehnt. Wenn es um Musik geht, haben wir, denke ich, gute Chancen."

Am Montag, 24. April, um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Jörg Pilawa die Schauspielerin Mariella Ahrens und ihren Lebensgefährten, Unternehmer Sebastian Esser. In einem reinen Frauen-Haushalt mit Mariellas zwei Töchtern hat Sebastian gelernt, sich durchsetzen. Doch behält das Paar auch beim Quizzen die Nerven?

Das Erste zeigt "Paarduell" montags bis freitags um 18:00 Uhr. Paarduell XXL am Samstag, 22. April um 20:15 Uhr.

"Paarduell" ist eine Produktion von "Ansager und Schnipselmann" in Kooperation mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Redaktion: Karin Kuhn

"Paarduell XXL" ist eine Produktion von "Ansager und Schnipselmann" in Kooperation mit Herr P. im Auftrag der ARD unter redaktioneller Federführung des WDR. Redaktion: Katja Banse

Weitere Informationen zum "Paarduell" unter www.DasErste.de/paarduell

