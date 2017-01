"hart aber fair" am Montag 23. Januar 2017, 21.00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Mensch raus, Wolf rein - wie viel Naturschutz verträgt unser Land?

Die Gäste: Peter Wohlleben (Förster, Buchautor "Das geheime Leben der Bäume") Barbara Hendricks (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) Olaf Tschimpke (Präsident des Naturschutzbund Deutschland NABU) Roland Tichy (Wirtschaftsjournalist) Franz Prinz zu Salm-Salm (Jäger und Waldbesitzer, Vorsitzender des Waldbesitzerverbands Sachsen-Anhalt) Im Einzelgespräch: Stefan Sauer (Bürgermeister von Groß-Gerau)

Aus Forst wird Urwald, der Wolf kehrt zurück - die Vision mächtiger Naturschützer. Aber ist in so einem Wald noch Platz für Menschen, Raum für Erholung? Und macht es Sinn, dass Großprojekte wackeln, weil eine seltene Fledermaus auftaucht?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell