München (ots) - Das Ansehen des ARD-Gemeinschaftsprogramms in der Bevölkerung bleibt ausgezeichnet: Es gilt nach wie vor als der unverzichtbarste Sender und verfügt aus Zuschauersicht über das qualitativ beste Programmangebot. Dies sind die Kernergebnisse der jüngsten ARD-Trend-Befragung, die bei 3.000 repräsentativ ausgewählten Bürgern vom Institut Kantar TNS durchgeführt wurde.

In der mündlich-persönlichen Befragung wurde u.a. die berühmte Inselfrage gestellt, also nach dem Sender gefragt, für den man sich entscheiden würde, wenn es nur noch einen gäbe. Die meisten Nennungen fielen dabei mit 20 Prozent auf Das Erste, gefolgt von 18 Prozent für RTL und 12 Prozent für das ZDF. Auch in weiteren Detailurteilen liegt Das Erste in der Bewertung vorn: Es gilt als der glaubwürdigste Fernsehsender, dem die größte Bedeutung für die politische Meinungsbildung attestiert wird und der bevorzugt eingeschaltet wird, wenn etwas Wichtiges passiert. Auch die Förderung des politischen Interesses sowie gesellschaftlicher Debatten sieht das Publikum am ehesten durch Das Erste erfüllt. An zweiter Stelle folgt in der Regel das ZDF und dann mit deutlichem Abstand die Privatsender.

Gefragt nach dem jeweils genrespezifisch besten Sender wird Das Erste bei den wichtigsten Sendungsformen der Informationsvermittlung am häufigsten genannt. So stuften die Befragten Das Erste als besten Sender auf dem Gebiet von Nachrichten (71 %), Politikmagazinen (74 %) und politischen Talkshows (82 %) ein. Deutsche Filme sind aus Zuschauersicht nach wie vor eine Domäne der öffentlich-rechtlichen Sender. Hier schneiden Das Erste und das ZDF jeweils mit 60 Prozent gleich ab. Bei US-Produktionen hingegen gilt ProSieben mit 54 Prozent als bester Anbieter. RTL werden die besten Unterhaltungs- und Quizshows attestiert (59 bzw. 65 %).

Abschließend wurden die Befragten gebeten, den Sender zu nennen, der aus ihrer Sicht das qualitativ beste Programm anbietet. Das Erste erhielt mit 22 Prozent die meisten Stimmen. Mit großem Abstand folgen RTL und das ZDF mit 15 bzw. 14 Prozent. Auf die Dritten Programme entfielen 8 Prozent, ProSieben kam auf 7 Prozent und ARTE nannten 6 Prozent der Befragten.

