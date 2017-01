Das Erste: "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 8. Januar 2017, um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots) - Moderation: Thomas Baumann

Geplante Themen:

Sicherheitsdebatte: Welche Vorschläge sind realistisch? An Konzepten mangelt es nicht: fast täglich fordern Politiker neue Maßnahmen für die Innere Sicherheit - seien es Fußfesseln, verstärkte Videoüberwachung, neue Formen der Transitzonen oder gar eine veränderte Architektur der Sicherheitsbehörden. Deutlich wird vor allem, dass die Regierungsparteien das Thema jeweils für sich beanspruchen wollen. Marie-Kristin Boese schlägt eine Schneise durch die Vielfalt der Vorschläge und zeigt auf, welche Vorschläge eine Chance auf Umsetzung haben. Dazu ein Gespräch mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière, CDU Freiheit oder Sicherheit: Die Zerrissenheit der Grünen Die Grünen haben den Auftakt des Wahljahres mit polarisierenden Statements zum Polizeieinsatz in Köln gründlich vermasselt. Sie sind beim großen Thema Innere Sicherheit und Flüchtlingspolitik zerrissen. Die Realo-Grünen in Baden-Württemberg signalisierten bereits Unterstützung für den Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu einer neuen Sicherheitsarchitektur. Doch wie viel Stärkung des Staates und wie viel Überwachung wollen die Partei-Linken zulassen? Autorin: Marie von Mallinckrodt Dazu ein Gespräch mit Anton Hofreiter, B'90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzender Bundespräsident Gauck: Eine Bilanz mit Sorge Bundespräsident Gauck gilt als Bürgerpräsident. Immer suchte er den direkten Kontakt zur Bevölkerung. Doch am Ende seiner Amtszeit sieht er, dass sich Teile der Bevölkerung von ihm und der Politik im Allgemeinen entfernt haben. Der scheidende Bundespräsident zieht eine durchwachsene Bilanz. Deutschland sei in einer Phase der inneren Unruhe. Eva Lodde, Matthias Deiß und Robin Lautenbach über einen nachdenklichen Präsidenten. (Der Beitrag ist ein Ausschnitt aus dem Film "Gauck. Der Präsident", produziert im ARD-Hauptstadtstudio, Sendedatum 10.0 Januar 2017 um 22:45 Uhr, Das Erste)

