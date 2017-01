München (ots) - Für Mehmet Özakin (Erol Sander) und die Mordkommission Istanbul gibt es im Januar gleich zwei neue Fälle zu lösen:

Am 12. Januar 2017 werden in "Ein Dorf unter Verdacht" Kommissar Özakin und die neue Rechtsmedizinerin Derya Güzel (Melanie Winiger) zu ihrem ersten gemeinsamen Fall gerufen: eine verbrannte Leiche in einem Autowrack. Der Tote ist ein investigativer Videoblogger, der auf verzweifelte Bergleute aufmerksam machen wollte, die unter Lebensgefahr eine stillgelegte Mine weiterbetreiben - bei den Ermittlungen stößt Özakin auf schmutzige Geschäfte und intime Geheimnisse.

Am 19. Januar 2017 zeigt Das Erste "Der verlorene Sohn". Der Mord an einem aufstrebenden jungen Nachwuchskoch aus einfachen Verhältnissen führt Kommissar Özakin in das undurchsichtige Geflecht zweier Familien. Als klar wird, dass der Tote für einen Mord inhaftiert wurde, den er nicht begangen hat, stellt sich die Frage, wen er damit schützen wollte und was damals wirklich passiert ist. Umso mehr als Özakins neue Kollegin Derya herausfindet, dass nicht die erste Verletzung des Opfers zum Tod geführt hat, sondern eine zweite, die viel später stattfand.

Regie führte Marc Brummund nach Drehbüchern von Markus B. Altmeyer und Stefan Kuhlmann. Die Redaktion haben Carolin Haasis und Sascha Schwingel (ARD Degeto). "Mordkommission Istanbul" ist eine Produktion der Ziegler Film im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.

