Das Erste: "Maischberger" am Dienstag, 20. Dezember 2016, um 20:45 Uhr

München (ots) - Das Thema:

"Der Schock von Berlin - Gehört Terror zu unserem Alltag?"

Seit vielen Jahren hatten Sicherheitsexperten Terroranschläge auf einen Weihnachtsmarkt befürchtet. Gestern Abend ist der schreckliche Fall eingetreten: Zwölf Menschen wurden bei dem Lkw-Attentat in Berlin getötet, 48 Menschen verletzt. Neben Wut und Trauer herrschen jetzt auch Angst und Ratlosigkeit. Müssen wir uns an eine neue terroristische Bedrohung gewöhnen? Können wir uns besser schützen? Brauchen wir eine stärkere Polizeipräsenz auf den Straßen?

Die Gäste: Klaus Bouillon (CDU, Innenminister Saarland) Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende) Prof. Dr. Shlomo Shpiro, (israelischer Terrorismus-Experte) Stefan Aust ("Welt"-Herausgeber) Klaus Bouillon Der CDU-Politiker und Vorsitzende der Innenministerkonferenz sagt: "Wir müssen konstatieren: Wir sind in einem Kriegszustand, obwohl das einige Leute, die immer nur das Gute sehen wollen, nicht sehen möchten." Er kündigte verschärfte Sicherheitsmaßnahmen an. Katrin Göring-Eckardt Die Grünen-Fraktionsvorsitzende warnt vor Mutmaßungen und Spekulationen über den oder die Attentäter sowie mögliche Hintergründe des Attentats, bevor die Fakten klar seien. Sie mahnte: "Wir werden uns unsere Freiheit nicht nehmen lassen." Prof. Dr. Shlomo Shpiro "Der Anschlag von Berlin ist der 11. September für Deutschland. Ab jetzt gehört der Terror zum Alltag", erklärt der Politikwissenschaftler aus Tel Aviv. Der international renommierte Terrorismusforscher war kurz vor dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und war überrascht über fehlende Sicherheitsmaßnahmen. "Deutschland hat offenbar die Terrorgefahr bisher unterschätzt", so Prof. Dr. Shlomo Shpiro. Stefan Aust Der Welt-Journalist und frühere "Spiegel"-Chefredakteur untersuchte den innerdeutschen Terrorismus von RAF und NSU. Er befürchtet nun mit Blick auf die jüngsten Anschläge: "Die Terrorbedrohung könnte Jahrzehnte andauern."

