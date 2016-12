Das Erste: Gottesdienste und kirchliche Sendungen zu Weihnachten und Neujahr 2016/2017 im Ersten

München (ots) -

Samstag, 17. Dezember 2016, um 23.55 Uhr "Das Wort zum Sonntag" zum 4. Advent spricht Wolfgang Beck aus Hildesheim. Sein Thema: Die Gewalt und der Glaube. Nach dem Verhältnis von Gewalt und Glauben fragt Pfarrer Wolfgang Beck aus Hildesheim in seinem "Wort zum Sonntag". "Die biblischen Texte der Adventsgottesdienste bieten utopische Bilder des Friedens, wenn Löwe und Lamm nebeneinander liegen. Die Konflikte unserer Tage konfrontieren uns dagegen mit grausamen Szenen des Terrors und der Kriege. Sind Glaubensüberzeugungen die Ursachen der Auseinandersetzungen? Heizen religiös-fanatisierte Menschen die Konflikte noch an? Oder können Religionen zum Frieden und zur Versöhnung beitragen?" Pfarrer Beck ermuntert zur Selbstkritik der Gläubigen und setzt auf ihren entschiedenen Einsatz gegen jede Gewalt. Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: Eberhardt Kügler (NDR) Samstag, 24. Dezember 2016, um 16:10 Uhr Christvesper zum Heiligen Abend aus der evangelischen Stadtkirche in Langen. Das Motto der Christvesper "Mensch Gott!" steht dabei für die Weihnachtsbotschaft: Gott wird in Jesus Mensch und zeigt so den Menschen, wie sie selbst menschlich werden können. Die aus rotem Sandstein erbaute, neugotische Stadtkirche in Langen ist mit ihrem Kirchturm von 54 Metern ein Wahrzeichen der Region. Besonders schön ist der blau-goldene Sternenhimmel des Gewölbes, an dem sogar der Stern von Bethlehem abgebildet ist. Durch den Gottesdienst führt Pfarrerin Erdmuthe Jähnig-Diel. Die Predigt hält der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Dr. Dr. h. c. Volker Jung. Musikalisch wird der Gottesdienst untermalt vom Kammerchor der Stadtkirche unter der Leitung von Elvira Schwarz. Darüber hinaus musiziert das Blechbläserensemble Contrapunctus unter der Leitung von Kantor Uwe Krause. Die Orgel spielt Kantor Jens Amend. Redaktion: Philipp Engel (hr) Samstag, 24. Dezember 2016, um 23:15 Uhr Katholische Christmette aus dem Hildesheimer Dom Mariä Himmelfahrt. Die Botschaft der Feier in der Nacht zum ersten Weihnachtstag ist uralt. Es ist die Botschaft des Engels an die Hirten, die wenig beachtete Menschen waren: "Ich verkünde euch eine große Freude: Heute ist euch der Retter geboren." Eine Botschaft des Trostes und neuer Hoffnung. Der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle feiert die Liturgie und hält die Predigt. Domkantor Stefan Mahr hat die musikalische Leitung des Gottesdienstes, es singt die Hildesheimer Mädchenkantorei. Die Orgel spielt Marvin Kaletta. Redaktion: Redaktion: Eberhard Kügler (NDR) Samstag, 31. Dezember 2016, um 16:40 Uhr Ökumenischer Jahresschluss-Vesper aus der Basilika St. Kastor in Koblenz. "Was zusammenfließt. Gestern - heute - in Ewigkeit." Unter diesem Motto steht die ökumenische Jahresabschlussvesper 2016 in Koblenz St. Kastor. Die Kirche steht am Deutschen Eck, dort wo Mosel und Rhein zusammenfließen. In der religiösen Feier werden Menschen aus Koblenz von ihren Erfahrungen des Zusammen- oder Auseinanderlebens ihrer jeweiligen Kultur und Religion in Europa erzählen. Predigen werden Pfarrerin Birgit Becker von der evangelischen Gemeinde Koblenz Mitte und Pfarrer Stephan Wolff von der katholischen Dreifaltigkeitsgemeinde. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Jugendkammerchor der Singschule Koblenz, unter der Leitung von Regionalkantor Manfred Faig und vom Posaunenchor des evangelischen Gemeindeverbandes Koblenz, Leitung Andreas Stickel. An der Orgel spielt Kreiskantor Christian Tegel. Diese ökumenische Jahresschluss-Vesper, ein Jahresrückblick auf die Situation in Europa, überträgt Das Erste live aus der Basilika St. Kastor in Koblenz. Redaktion: Ute-Beatrix Giebel (SWR) Sonntag, 1. Januar 2017, um 23:35 Uhr "Das Wort zum Jahresbeginn" spricht Pastorin Annette Behnken, Wennigsen. Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: Eberhardt Kügler (NDR)

