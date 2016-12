München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" vom SWR aus:

13. Dezember 2016, 20:15 Uhr Brennpunkt: Hilferufe aus Aleppo (SWR) Moderation: Ute Brucker

Letzte verzweifelte Hilferufe der eingeschlossenen Rebellen und der Zivilbevölkerung erreichen die Welt, aber sie werden immer seltener. Das Internationale Rote Kreuz ruft heute in einem dramatischen Appell zum Schutz der Zivilbevölkerung auf. Die Vereinten Nationen prangern Gewalttaten an Zivilisten in Ost-Aleppo an. Militärisch zieht sich der Ring um die Gegner des Assad-Regimes immer weiter zu. "Der Kampf um Aleppo hat sein Ende erreicht", sagt sogar die den Rebellen nahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auf der Seite der syrischen Armee und ihrer russischen Unterstützer gibt es Freudenfeiern. Aber auch wenn die Rebellen Aleppo verloren haben, der Krieg in Syrien geht weiter. Er verlagert sich nur.

