In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 20. November 2016, um 23:35 Uhr im Ersten trifft Denis Scheck den österreichischen Literaturwissenschaftler und Dichter Raoul Schrott (Jahrgang 1964) und die in Indien geborene, deutsch-britische Kulturwissenschaftlerin Andrea Wulf (Jahrgang 1972) .

Raoul Schrott: Erste Erde. Epos

Am Anfang war das Wort. Noch nie wurde das so aufregend, anschaulich, ja zwingend belegt wie in diesem Epos. Raoul Schrott entfaltet die Geschichte der Erde, des ganzen Universums vom Anfang bis zum Auftauchen des ersten Menschen. Er schreibt von Zeiten, die niemand gesehen hat, erschafft die Welt also noch einmal ganz neu, nur mit Sprache, mit reiner, funkelnder Poesie: ein Unterfangen, so riesengroß, vollkommen unmöglich und komplett verrückt, dass es nur gelingen kann. Für sein Projekt, wissenschaftliche Erkenntnisse literarisch umzusetzen, ist Schrott zu gewaltigen Spiegelteleskopen in der chilenischen Atacamawüste gereist, in die kanadische Tundra, nach Australien und zu Ausgrabungen frühester Hominiden in Ostafrika: auf der Suche nach den Menschen und Geschichten, die unser Wissen über die Welt und ihr Werden erzählen können.

Andrea Wulf: Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur

Alexander von Humboldt begriff die Natur als eine globale Kraft mit einander entsprechenden Klimazonen auf verschiedenen Kontinenten. Das war vor 200 Jahren ein radikales Konzept, und noch heute prägt es unser Verständnis der Ökosysteme. Andrea Wulf, die jahrelang auf den Spuren Humboldts recherchiert hat, schildert das Leben dieses großen Entdeckers nicht nur als Reise-, sondern als Erkenntnisgeschichte. So werden seine Forschungen und Ideen lebendig erfahrbar. Und so verstehen ihre Leser einen der großen, einflussreichen Wissenschaftler, Denker und Kosmopoliten, der unseren Blick auf die Welt für alle Zeiten verändert hat: durch die Erfindung der Natur.

Außerdem, wie immer, Denis Schecks Kommentar zu den Büchern auf der aktuellen "Spiegel"-Bestsellerliste (diesmal: Sachbuch) und eine ganz persönliche Empfehlung: Donald Ray Pollocks "Die himmlische Tafel".

