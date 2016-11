Das Erste: Fünf neue Ausgaben "Quizduell" ab Montag, 7. November, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots) - In den fünf neuen Ausgaben von "Quizduell" mit Jörg Pilawa in der kommenden Woche, jeweils um 18:00 Uhr im Ersten, treten Prominente gegen den "Olymp" an: die Quizexperten Annika Schewe, Thorsten Zirkel und Professor Eckhard Freise.

Es sind: am Montag, 7. November: Ben Becker und Hubertus Meyer-Burckhardt am Dienstag, 8.November: Horst Lichter und Sven Plöger am Mittwoch, 9. November: Andrea Sawatzki und Axel Milberg am Donnerstag, 10. November: Jörg Draeger und Frederic Meisner am Freitag, 11. November: Mirja Boes und Bernd Stelter

"Quizduell" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

