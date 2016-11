München (ots) - Am Sonntag, 6. November 2016, setzt Das Erste einen Themenschwerpunkt mit dem "Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen" (NDR) und ANNE WILL mit dem Thema: "Mein Leben für Allah - Warum radikalisieren sich immer mehr junge Menschen?"

Im Anschluss an den "Tatort" diskutiert Anne Will mit ihren Gästen darüber, was die Faszination des Islam auf junge Menschen ausmacht. Warum radikalisieren sich auch in Deutschland immer mehr Jugendliche, darunter zunehmend Mädchen? Wo verläuft die Grenze zwischen Glaube und Extremismus? Und was können Eltern betroffener Kinder tun?

Zu Gast bei Anne Will:

Sascha Mané, seine Tochter ging im Sommer 2015 nach Syrien Nora Illi, Frauenbeauftragte des Islamischen Zentralrats Schweiz Wolfgang Bosbach (CDU), Innenexperte Ahmad Mansour, Islamismus-Experte und Psychologe Mohamed Taha Sabri, Imam der Dar-as-Salam Moschee in Berlin Neukölln

ANNE WILL greift das Thema des "Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen" (Regie: Raymond Ley) auf. Borowski (Axel Milberg) und Brandt (Sibel Kekilli) ermitteln nach dem Mord an einer Schülerin, den ihre 17-jährige Schulfreundin Julia (Mala Emde) gemeldet hat. Julia bezichtigt ihren Bruder des Mordes. Das Kieler Ermittler-Duo findet zwar Hinweise, warum Julias Bruder die Tat begangen haben könnte, kann sich aber Julias Verrat nicht erklären. Erst als die Kommissare entdecken, dass das Mädchen heimlich zum Islam konvertiert ist, scheint Licht ins Dunkel zu kommen.

Im Anschluss an den "Tatort" können Zuschauer unter www.tatort.de Fragen zum Sonntagskrimi und zum Thema Radikalisierung direkt an Experten stellen. Sabine Holtgreve ("Tatort"-Redakteurin, NDR), Thomas Mücke (Geschäftsführer "Violence Prevention Network") und Djamila Benkhelouf (Journalistin) geben Auskunft dazu.

