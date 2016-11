Das Erste: "Zorn - Kalter Rauch": Drehstart für den fünften Teil der Krimireihe im Ersten

Drehstart "Zorn - Kalter Rauch" MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK, Schröder (Axel Ranisch) und Zorn (Stephan Luca) am Set in Halle/Saale (v.l.) © MDR/Gordon Muehle, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter MDR-Sendung und bei Nennung "Bild: MDR/Gordon Muehle" (S2+). MDR/HA ... Bild-Infos Download

München (ots) - Am Mittwoch, 2. November 2016, haben in Halle/Saale die Dreharbeiten für "Zorn - Kalter Rauch" begonnen. Regie führt der "Tatort"-erfahrene Andreas Herzog nach dem Drehbuch von Bestseller-Autor Stephan Ludwig. In den Rollen des Ermittlerpaares stehen wieder Stephan Luca als Zorn und Axel Ranisch als Schröder vor der Kamera. An ihrer Seite erneut Alice Dwyer als Staatsanwältin Borck und Katharina Nesytowa als Zorns Freundin Malina. Für die Episodenhauptrollen konnte ein hochkarätiger Cast gewonnen werden: Devid Striesow als Zettel, Sylvester Groth als Adam Völx, Steffi Kühnert als Alma sowie Judith Engel als Donata.

Gedreht wird voraussichtlich bis 2. Dezember 2016. Die Ausstrahlung ist 2017 auf dem Sendeplatz "Der DonnerstagsKrimi" im Ersten geplant.

In "Zorn - Kalter Rauch" ist nichts mehr, wie es einmal war: Hauptkommissar Claudius Zorn sollte sich eigentlich freuen, schließlich bekommt seine Freundin Malina bald ihr gemeinsames Kind. Doch die werdende Mutter verhält sich seltsam. Zorn verdaut nicht ganz, dass sein ehemaliger Untergebener Schröder jetzt sein Vorgesetzter ist. Und dann regnet es auch noch Fische auf die Stadt. Bei der morgendlichen Reinigungsaktion findet man zudem ein künstliches Hüftgelenk, das einer Frau Zettel eingesetzt wurde. Die ist allerdings verschwunden. Deren Mann, ein ehemaliger Popstar, wiederum kann den Ermittlern nicht helfen. Oder will er nur nicht? Was die Ermittler nicht wissen: Zettel wird mit dem Tod bedroht. Und als ob das noch nicht genug ist, wird auch noch im Zoo ein Pfleger von einem Elefanten getötet. Zorn und Schröder versuchen herauszubekommen, ob und wie das alles zusammenhängt. Zu allem Übel bröckelt auch noch die Beziehung zwischen Malina und Claudius Zorn. Er muss sich entscheiden und Privates ordnen ...

Die Redaktion liegt bei Jana Brandt und Melanie Brozeit (beide MDR) sowie Katja Kirchen (ARD Degeto).

