Tennis-WTA-Finale 2016 in Singapur: Angelique Kerber gegen Madison Keys am 27. Oktober live im Ersten

München (ots) - Eine gute Nachricht für alle Tennis-Fans in Deutschland: Das Erste zeigt am Donnerstag, 27. Oktober 2016, ab 13:30 Uhr live das dritte Gruppenspiel des WTA-Finales in Singapur, in dem die Weltranglistenerste Angelique Kerber gegen Madison Keys aus den USA antritt. Sollte die Deutsche das Halbfinale erreichen, überträgt Das Erste dieses ebenfalls live am Samstag, 29. Oktober 2016.

Moderator der Übertragungen ist Ralf Scholt, der mit Tennis-Expertin Andrea Petkovic fachkundige Unterstützung an seiner Seite hat. Reporter Matthias Cammann kommentiert live aus Singapur. Federführender Sender innerhalb der ARD für die Sendungen vom WTA-Finale ist der Hessische Rundfunk (hr).

Die Sendetermine im Ersten: Donnerstag, 27. Oktober 2016 ab 13:30 Uhr Sportschau Tennis-WTA-Finale Angelique Kerber - Madison Keys 3. Gruppenspiel Reporter: Matthias Cammann Übertragung aus Singapur Falls Angelique Kerber das Halbfinale erreicht: Samstag, 29. Oktober 2016 ab 9:55 Uhr oder ab ca. 13:00 Uhr Sportschau Tennis-WTA-Finale Angelique Kerber - N.N. Halbfinale Reporter: Matthias Cammann Übertragung aus Singapur

Pressekontakt:

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell