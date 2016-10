"Quizduell" mit Jörg Pilawa: Die Stars der Woche Montag bis Freitag, 18:00 Uhr live im Ersten

München (ots) - Die prominenten Kandidaten, die in der kommenden Woche beim "Quizduell" gegen das "Team Deutschland" antreten, sind:

am Montag, 24. Oktober: Andrea Kaiser und Dieter Kürten am Dienstag, 25. Oktober: Linda Hesse und Francine Jordi am Mittwoch, 26. Oktober: Mark Keller und Hans Sigl am Donnerstag, 27. Oktober: Boris Becker und Fabian Hambüchen am Freitag, 28. Oktober: das WDR4-Radioteam mit Moderator Bastian Bender und einer Hörerin/einem Hörer

Wer live mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die "Quizduell im Ersten"-App kostenlos bei Google Play, im Windows Phone Store oder im App Store herunterladen.

Das "Quizduell" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).

www.daserste.de/quizduell

