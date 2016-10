"hart aber fair" am Montag 10. Oktober 2016, um 21.00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Einheit? Sie pfeifen drauf! Was ist da los, Brüder und Schwestern?

Die Gäste: Matthias Platzeck (SPD, Vorstand des deutsch-russischen Forums; ehem. Ministerpräsident des Landes Brandenburg 2002-2013 und ehem. SPD-Parteivorsitzender) André Poggenburg (AfD, Vorsitzender und Sprecher des Landesverbands Sachsen-Anhalt) Iris Gleicke (SPD, Ostbeauftragte der Bundesregierung; Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie) Armin Laschet (CDU, Stellv. Bundesvorsitzender, NRW-Landesvorsitzender) Michael Jürgs (Journalist und Buchautor; ehem. "stern"-Chefredakteur)

Pfiffe, Pöbeleien und hemmungslose Politiker-Verachtung. Woher kommt die Wut auf unser System, die Verrohung im Umgang? Gibt es im Osten ein Demokratiedefizit - oder sind wir in West und Ost eigentlich zwei Völker?

