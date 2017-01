Berlin (ots) - Lokaljournalisten stellen den größten Anteil unter den Redakteuren deutscher Tageszeitungen. An sie richtet sich der Deutsche Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, der seit 1980 auf die herausragende Bedeutung dieses Berufstandes hinweist und die besten Leistungen auszeichnet.

Preiswürdig sind: Einzelbeiträge sowie kontinuierliche Berichterstattung zu ausgewählten lokalen Themen, bürgernahe Redaktionskonzepte, engagierter Leserservice und leserfreundliche Aufmachung. Der Preis bietet auch kleineren Lokalredaktionen mit knapper Besetzung eine faire Chance.

Der Deutsche Lokaljournalistenpreis ist mit 6.000,- EUR dotiert. Der Zweitplatzierte erhält 3.000,- EUR. Für weitere Preise in verschiedenen Kategorien, wie z.B. Leser-Blatt-Bindung, Reportage, Sonderveröffentlichungen etc. stehen Preisgelder in einer Gesamthöhe von 10.000,- EUR zur Verfügung.

Der Deutsche Lokaljournalistenpreis vergibt zum vierten Mal einen mit 2.000,- EUR dotierten Sonderpreis für Volontärprojekte. Er richtet sich an Journalisten mit Volontärstatus. Diese können sich mit ihren Ideen, Texten und Projekten, vor allem solche mit einem interaktiven Ansatz, bewerben.

Die Einsendungen für den Preisjahrgang 2016 müssen in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 in einer in Deutschland erscheinenden Zeitung veröffentlicht worden sein.

Interessierte Autoren können sich mit einem oder mehreren Beiträgen bewerben. Auch Ressortleiter, Chefredakteure, Verleger und Leser sind vorschlagsberechtigt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kas.de/lokaljournalistenpreis

Ihre Bewerbung richten Sie bitte im Original, als Originalkopie oder als pdf-Datei an: Susanne Kophal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Konrad-Adenauer-Stiftung, Klingelhöferstraße 23, 10785 Berlin oder per Email an: susanne.kophal@kas.de

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2017.

