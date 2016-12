Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-Grüne Düker: Abschiebung der Afghanen unmenschlich

Köln (ots) - Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im Düsseldorfer Landtag, Monika Düker, die ihr Amt aus Protest gegen die Abschiebungen afghanischer Flüchtlinge niedergelegt hat, kritisiert die Entscheidung von Bundesinnenminister Thomas de Maizière: "Ich halte diese Politik für grundweg falsch", sagte Düker dem "Kölner Stadt-Anzeiger"(Donnerstagausgabe). Sie persönlich könne den gravierenden Kurswechsel nicht mittragen, sagte die Grüne, die von 2010 bis 2014 Landesvorsitzende war, und sich seit 16 Jahren intensiv mit den Themen Flucht und Migration befasst. Für eine generelle Abschiebung nach Afghanistan sieht Düker die Voraussetzung in dem Land nicht gegeben: "Deshalb ist das menschenrechtlich nicht zu verantworten". Und so lange die Sicherheit der Abgeschobenen nicht gewährleistet sei, müssten die Afghanen in Deutschland bleiben. "So viel Menschlichkeit muss sein."

